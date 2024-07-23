Erzincan Valiliği 'Köyümde Üç Gün' Projesiyle Lise Öğrencilerine Köy Deneyimi Yaşatıyor - Son Dakika
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Erzincan Valiliği 'Köyümde Üç Gün' Projesiyle Lise Öğrencilerine Köy Deneyimi Yaşatıyor

Erzincan Valiliği \'Köyümde Üç Gün\' Projesiyle Lise Öğrencilerine Köy Deneyimi Yaşatıyor

Erzincan Valiliği tarafından başlatılan 'Köyümde Üç Gün' projesi kapsamında lise öğrencileri, köy yaşamını uygulamalı eğitimler ve kamp programıyla deneyimliyor. Öğrenciler, çadırlarda konaklayarak hayvan besleme, süt sağma, ekmek pişirme ve tarlada çalışma gibi köy hayatının farklı alanlarında deneyim kazanıyor. Proje, öğrencilerin köy yaşamını öğrenmelerini ve geleneksel kültürün aktarılmasını amaçlamaktadır.

23.07.2024 07:32
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Erzincan Valiliğinin başlattığı 'Köyümde Üç Gün' projesi kapsamında daha önce hiç köyde yaşamayan lise öğrencileri, köye dair merak ettikleri konuları uygulamalı eğitimler ve kamp programıyla deneyimliyorlar. Çadırlarda yatıp, büyükbaş hayvanları besleyip, süt sağıp, tandırda ekmek pişiren ve tarlada çalışan gençler hallerinden oldukça memnun.

Erzincan Valiliği yaz tatili nedeniyle öğrencilerin, köylerdeki yaşam ve çalışma hayatlarını öğrenmesi için 'Köyümde Üç Gün' projesi başlattı. Toplam 3 gün sürecek projenin ikinci grubuna 12 öğrenci katıldı.

Öğrenciler gruplar halinde proje kapsamındaki Günbağı ve Yalınca köylerinde 3 gün kalacak. 3 gün boyunca çadırlarda yatan öğrenciler, bulunduğu köydeki çalışmaya göre kimi çiftlikte büyükbaş hayvan besleyip, temizliğini yapıyor, kimi tarlada, kimi de bahçede çalışıyor. Öğrencilerin başlarında AFAD ve Milli Eğitimden öğretmenler sorumlu olarak bulunuyor. Öğrenciler, oluşturulan faaliyet programına uygun şekilde, görevli öğretmenler, görevli AFAD personelleri ve köy muhtarı gözetiminde faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. İlk etabı Erzincan merkeze bağlı Aydoğdu, Tatlısu ve Binkoç köylerinde başlayan ve ikinci etabı da Günbağı ve Yalınca köylerinde devam eden proje daha sonra diğer köylerde sürdürülecek.

Projeye ilişkin Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Erzincan'da 'Köyümde Üç Gün' diye bir proje başlattık. Projenin amacı gençlerimizi AFAD, UMKE, öğretmenlerimizin eşliğinde köylerimize göndermek ve köy hayatını deneyimlemelerini istedik. Köylerimizde öğrencilerimiz köy hayatını deneyimliyorlar. Bizim gelenek ve göreneklerimiz bugün yaşıyorsa gelenek görenektir. Kültürün taşıyıcısı dildir. Bizim geçmişe dair bütün kavramlarımızı bugünkü gençlerin zihinlerine ve kalplerine nakşetmemiz gerekiyor. Bunun da yolu köylerimizdeki, şehirlerimizdeki geçmişe dair bütün kültürel aktarımı bu gençlerimize vermek. Bu bir pilot uygulamaydı. İnşallah bundan sonra katlayarak 5 köyümüzde, 10 köyümüzde, 20 köyümüzde bunları yapacağız. Gençlerimizi mutlu görmek bizi çok mutlu etti. Burada şunu görmekte beni çok mutlu etti o da şu. Köylerimizdeki insanlar hiç tanımadıkları gençlerimizi kendi evlatları gibi sahip çıkarak onları el üstünde tutuyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrenciler ise köy yaşantısını deneyimlemenin kendilerine büyük kazanç olduğunu ve mutluluk verdiğini belirterek, "Telefon, tablet yok. Hayata dair gerçek ve keyifli hatıralar biriktiriyoruz" ifadelerine yer verdiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Valiliği 'Köyümde Üç Gün' Projesiyle Lise Öğrencilerine Köy Deneyimi Yaşatıyor - Son Dakika

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