Vali Aydoğdu: 15 Temmuz, millet iradesinin dönüm noktası

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un milletin iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Aydoğdu, mesajında 15 Temmuz'un milletin kendi iradesi üzerinde hiçbir gayrimeşru gücü kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan milletin kararlı duruşuyla engellendiğini vurgulayan Aydoğdu, milyonların milli iradenin dokunulmazlığını tarihe silinmez bir mühür olarak kazıdığını ifade etti.

Aradan geçen 10 yılda 15 Temmuz ruhunun toplumsal hafızada köklü bir bilince dönüştüğünü kaydeden Aydoğdu, bu şuurun Türkiye'nin geleceğine uzanan güçlü bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Milletin o karanlık gecede "İrade Bizim, Zafer Bizim" diyerek demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıktığını ifade eden Aydoğdu, bu kararlılığın devlet-millet birlikteliğinin en büyük güvencesi olduğunu vurguladı.

Mesajında, demokrasiye yönelik tehditlere karşı her zaman uyanık olunması gerektiğine dikkati çeken Aydoğdu, ortak değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

Vali Aydoğdu, mesajının sonunda 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyerek, ülkenin geleceğine sahip çıkan Erzincanlılara ve Türk milletine teşekkür etti. - ERZİNCAN