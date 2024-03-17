Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü\'nü kutladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Çanakkale, tarihimizin en karanlık dönemlerinde vatan sevgisiyle dolu yüreklerin, cesaret dolu kalplerin ortaya koyduğu destansı bir direnişin adıdır." dedi.
Vali Aydoğdu mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü gururla ve şükranla kutlarken; bu büyük zaferi ve şanlı tarihimize altın harflerle yazılan nice zaferleri bizlere armağan eden, vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin, Şehitler Günü'nü idrak etmenin onur ve gururunu yaşamaktayız.
Çanakkale, tarihimizin en karanlık dönemlerinde vatan sevgisiyle dolu yüreklerin, cesaret dolu kalplerin ortaya koyduğu destansı bir direnişin adıdır. Aziz şehitlerimizin mübarek kanlarıyla sulanan bu topraklar, bizlere bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde ne kadar büyük fedakarlıklar yapılabileceğini göstermiştir.
Çanakkale Zaferi, sadece bir askeri zafer değil; aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu en güçlü şekilde ortaya koyduğu bir destandır. Farklı kökenden ve düşünceden insanlarımızın bir araya gelerek, vatanları için tek yürek olmaları, düşmana karşı gösterdikleri kararlılık ve cesaret, tarihimizin en parlak ve en destansı sayfalarından birini oluşturmuştur.
Bugün, bu kutsal toprakların değerini bir kez daha hatırlıyor ve gelecek nesillerimizin de Çanakkale ruhuyla yetişmesinin önemini bir kez daha idrak ediyoruz. Çanakkale ruhunu anlamak, şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatmak, vatan sevgisini ve milli birlik bilincini gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin en büyük ve ortak sorumluluğudur.
Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bin yıldır istiklalimiz ve istikbalimiz için canlarını veren, bir gül bahçesine düşer gibi toprağa giren tüm şehitlerimizi, rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." - ERZİNCAN
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