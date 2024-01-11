 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzincan Valisi Regaib Kandili ve Üç Aylar İçin Mesaj Yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan Valisi Regaib Kandili ve Üç Aylar İçin Mesaj Yayınladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Regaib Kandili ve Üç Aylar dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Aydoğdu, mesajında bu özel zamanın merhamet, şefkat ve yardımseverlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği bir dönem olduğunu belirtti. Ayrıca, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, sevgi ve hoşgörünün sergilenmesi gerektiğini vurguladı. Aydoğdu, mübarek aylar boyunca yardımlaşma, dayanışma ve kutsal değerlere saygı göstermenin önemine dikkat çekti ve tüm Erzincanlı hemşehrilerin, aziz milletin ve İslam aleminin Regaib Kandilini kutladı.

Erzincan Valisi Regaib Kandili ve Üç Aylar İçin Mesaj Yayınladı
11.01.2024 - 09:34,
Abone Ol

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Regaib Kandili ve Üç Aylar dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Regaib Kandili'nin ışığı altında, üç ayların başlangıcını ve Ramazan ayının müjdesini coşkuyla karşılıyoruz. Bu özel zaman, merhametin, şefkatin ve yardımseverliğin gönüllerde yankılandığı, sevgi ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği bir dönemdir.

Bugün, manevi bir baharın ilk tomurcuklarını açtığımız gün. Bu mübarek ayların ruhunu taşıyan günlerde, toplumsal birlik ve beraberliğimizi, hoşgörü ve kardeşlik ilişkilerimizi daha da güçlendirme zamanıdır. Bu kutlu günler, bizi kişisel menfaatlerin ötesine taşıyıp insanlık için daha yüksek bir hedefe yönlendirir. Bu dönemi, dargınlıkları unutup gönüllerimizi iyilik ve faziletle doldurma fırsatı olarak görmeliyiz.

Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, gönüllerin birlik ve beraberlikle dolup taştığı bu kutlu günlerde, sözlerimiz ve davranışlarımızla daha çok sevgi, anlayış ve hoşgörü sergileyerek, insani erdemlerin en yücesine ulaşma çabası içinde olmalıyız. Bu kutlu aylar boyunca acı ve kederleri paylaşmanın, düşeni kaldırmanın ve kutsal değerlere saygı göstermenin önemini daha da derinden hissediyoruz.

Mübarek üç aylar, manevi atmosferin en yoğun şekilde hissedildiği, yardımlaşma ve dayanışmanın en yüksek seviyeye ulaştığı, kutsal bir zaman dilimidir. Bizler, birbirimize sımsıkı sarılarak anne ve babalarımızı, büyüklerimizi, eş, dost, akraba ve komşularımızı unutmamalı, onların her daim yanında olmalıyız. Çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmalı, yetimlerin başını okşamalı ve onlara şefkat göstermeliyiz.

Bu mübarek gecenin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmesini; dünyamıza barış, huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor, tüm Erzincanlı hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Regaib Kandilini kutluyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erzincan Valiliği, Regaib Kandili, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan Valisi Regaib Kandili ve Üç Aylar İçin Mesaj Yayınladı - Son Dakika


10:03
Olympiakos ve Panathinaikos Arasındaki Maç Berabere Sonuçlandı Olympiakos ve Panathinaikos Arasındaki Maç Berabere Sonuçlandı
09:07
Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, eşinin kendisini eskortla aldattığını açıkladı Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, eşinin kendisini eskortla aldattığını açıkladı
08:31
CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor
08:24
Survivor All Star'a veda eden isim Doğukan Manço oldu Survivor All Star'a veda eden isim Doğukan Manço oldu
08:21
Amazon yüzlerce çalışanının işine son veriyor Amazon yüzlerce çalışanının işine son veriyor
08:03
6 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı 6 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı
07:44
Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti
07:07
Ekvador'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari 'Fito' içinse özel ekip kuruldu Ekvador'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari "Fito" içinse özel ekip kuruldu

Son Dakika
10:03 Olympiakos ve Panathinaikos Arasındaki Maç Berabere Sonuçlandı
09:07 Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, eşinin kendisini eskortla aldattığını açıkladı
08:31 CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor
08:24 Survivor All Star'a veda eden isim Doğukan Manço oldu
08:21 Amazon yüzlerce çalışanının işine son veriyor
08:03 6 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı
07:44 Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti
07:07 Ekvador'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari "Fito" içinse özel ekip kuruldu
00:49 Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:28 Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya koç saldırdı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 10:13:07. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan Valisi Regaib Kandili ve Üç Aylar İçin Mesaj Yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement