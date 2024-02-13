Erzincan Valisi: Toprak altında kalan vatandaşlarımıza ulaşmak önceliğimiz - Son Dakika
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Erzincan Valisi: Toprak altında kalan vatandaşlarımıza ulaşmak önceliğimiz

Erzincan Valisi: Toprak altında kalan vatandaşlarımıza ulaşmak önceliğimiz

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin canla başla çalıştığını ve önceliklerinin toprak altında kalan vatandaşlara ulaşmak olduğunu belirtti. Vali Aydoğdu, resmi makamların açıklamadığı bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın bölgeye hareket ettiği de açıklandı.

13.02.2024 19:19  Güncelleme: 19:22
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bütün arama kurtarma ekipleri canla başla çalışıyoruz. Şu anda önceliğimiz toprak altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak. Onun için bizim açıklamadığımız resmi makamların açıklamadığı hiçbir şeye itibar etmeyin" dedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu. Vali Aydoğdu, saat 14.28'de İliç'te maden sahasında toprak kayması meydana geldiğini belirterek, "Bazı çalışan arkadaşlarımızın toprak altında kaldığını biliyoruz. Arkadaşlarımız tespitlerini yaptılar. Şu anda arama kurtarma ekiplerinin tamamı burada ve çalışıyor. Sosyal medyada bazı kirli bilgiler dolaşıyor. Şu anda Savcılık, bütün birimler AFAD, UMKE, 112 herkes burada. Biz zaten sağlıklı bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız, şu anda önemli olan toprak altında kalan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşmak ve onları hızlı bir şekilde çıkarmak. Onun için biz gerekli tüm doğru bilgileri vereceğiz" dedi.

Vali Aydoğdu, "Biz olayın olduğu anda buradaydık. Sayın İçişleri Bakanımız her 10 dakikada bir bizden bilgi alıyor. Cumhurbaşkanımız Mısır'dan aradı, Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. Bütün arama kurtarma ekipleri burada canla başla çalışıyoruz. Şu anda önceliğimiz toprak altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak. Onun için bizim açıklamadığımız, resmi makamların açıklamadığı hiçbir şeye itibar etmeyin" dedi.

Bakanlar Yerlikaya ve Bayraktar Mısır'dan bölgeye geliyor

Vali Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Mısır'dan uçakla hareket ettiğini ve bölgeye geleceğini açıkladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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