Erzincan Valisi: Toprak altında kalan vatandaşlarımıza ulaşmak önceliğimiz

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bütün arama kurtarma ekipleri canla başla çalışıyoruz. Şu anda önceliğimiz toprak altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak. Onun için bizim açıklamadığımız resmi makamların açıklamadığı hiçbir şeye itibar etmeyin" dedi.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu. Vali Aydoğdu, saat 14.28'de İliç'te maden sahasında toprak kayması meydana geldiğini belirterek, "Bazı çalışan arkadaşlarımızın toprak altında kaldığını biliyoruz. Arkadaşlarımız tespitlerini yaptılar. Şu anda arama kurtarma ekiplerinin tamamı burada ve çalışıyor. Sosyal medyada bazı kirli bilgiler dolaşıyor. Şu anda Savcılık, bütün birimler AFAD, UMKE, 112 herkes burada. Biz zaten sağlıklı bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız, şu anda önemli olan toprak altında kalan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşmak ve onları hızlı bir şekilde çıkarmak. Onun için biz gerekli tüm doğru bilgileri vereceğiz" dedi.
Vali Aydoğdu, "Biz olayın olduğu anda buradaydık. Sayın İçişleri Bakanımız her 10 dakikada bir bizden bilgi alıyor. Cumhurbaşkanımız Mısır'dan aradı, Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. Bütün arama kurtarma ekipleri burada canla başla çalışıyoruz. Şu anda önceliğimiz toprak altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak. Onun için bizim açıklamadığımız, resmi makamların açıklamadığı hiçbir şeye itibar etmeyin" dedi.
Bakanlar Yerlikaya ve Bayraktar Mısır'dan bölgeye geliyor
Vali Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Mısır'dan uçakla hareket ettiğini ve bölgeye geleceğini açıkladı. - ERZİNCAN
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği, altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalırken, felaket anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dev toprak kütlelerinin aşağı doğru kaydığı, dağ yolunda seyir halinde olan aracın toprağın altında kaldığı görüldü.
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Son Dakika › Yerel › Erzincan Valisi: Toprak altında kalan vatandaşlarımıza ulaşmak önceliğimiz - Son Dakika
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