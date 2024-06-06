Erzurum'da 2. OSB'nin genişletilmesi için mutabakata varıldı

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Erzurum'da yatırımcıların yoğun arsa talebinde bulunduğu 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin 3. Etap alanının genişletilmesiyle ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le yapılan görüşmede mutabakata varıldı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ın, TOBB'un 80. Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2. OSB 3. Etabın genişletilmesiyle ilgili talebi arz etmesi ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le bir randevu gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le birlikte Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekilleri; Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat ve Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ile 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya'nın yer aldığı bir heyet Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti.

Bakanlık yetkililerinin de yer aldığı ziyarette, 2.OSB'nin genişletilmesi için talep edilen Milli Savunma Bakanlığı'na ait arazinin 3.Etap alana dahil edilmesi konusunda mutabakata varıldı. 2.OSB'ye ilave edilecek alanla ilgili yer tespiti ile imar ve parselasyon planlarının hazırlanması için gerekli teknik çalışmaların da en kısa zamanda başlatılacağı ifade edildi.

Özakalın; "Erzurum'un sanayileşmesi için el birliğiyle çaba gösteriyoruz"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le yapılan görüşmeyle ilgili düşüncelerini dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın şunları söyledi; "Sayın Cumhurbaşkanımızın Erzurum'a olan ilgisi ve hassasiyetine bir kez daha memnuniyetle şahit olduk. Yatırımcılarımızın 2. Organize Sanayi Bölgesindeki yoğun arsa taleplerini karşılamaya yönelik bu talebimize Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in başkanlığında ziyaret ettiğimiz Sayın Milli Savunma Bakanımızın olumlu yaklaşımı bizleri mutlu etti. Erzurum'un sanayileşmesi adına çıktığımız yolda siyasilerimiz, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ETSO olarak bizler el birliğiyle büyük bir gayret gösteriyoruz. Erzurum iş dünyamız adına bu konuda her zaman bizleri destekleyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Milli Savunma Bakanımıza, Sayın Milli Eğitim Bakanımıza, Sayın Valimize, Sayın milletvekillerimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, değerli siyasetçilerimize ve Bakanlık bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca, süreci en başından itibaren yakından takip eden ve sürecin her aşamasında bizlere desteğini esirgemeyen TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na şehrimiz ve Erzurum iş dünyamız adına teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bugünden sonra 2.OSB 3.Etap alanının genişletilmesiyle ilgili süreç daha da hızlanacak ve yatırımcılarımızın taleplerini süratle karşılayacağız" - ERZURUM