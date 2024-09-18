Erzurum, Avrupa Spor Haftası'na Seçildi - Son Dakika
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Erzurum, Avrupa Spor Haftası'na Seçildi

Erzurum, Avrupa Spor Haftası\'na Seçildi

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Erzurum İl Temsilcisi Erkan Çelik'in hazırladığı video sayesinde Erzurum, Avrupa Spor Haftası kutlamalarına dahil edilen yedi büyük kentten biri oldu.

18.09.2024 12:40  Güncelleme: 12:41
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Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Erzurum İl Temsilcisi Erkan Çelik'in hazırladığı Erzurum videosu Avrupa Birliği Konseyi'ni ikna etti. Erzurum'da Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlamalarına dahil edilen yedi büyük kentten biri oldu.

Avrupa Hareketlilik Haftası (Avrupa Spor Haftası) kutlamaları bu yıl 23-30 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Erzurum İl Temsilcisi Erkan Çelik'in geçtiğimiz sezon kentte yapılan kutlamalarla ilgili hazırladığı Erzurum videosu Avrupa Birliği Konseyi'ne ulaştırıldı. Bu görüntüleri izleyen AB Konseyi Avrupa Spor Haftasının kutlanacağı 7 büyük ilden birinin Erzurum olmasını kararlaştırdı. Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) İl Temsilcisi Erkan Çelik, "Geçtiğimiz sezon Erzurum konulu hazırladığımız video, AB konseyinden büyük bir ilgi gördü ve bu sezon Erzurum'u da Avrupa Spor Haftasının kutlanacağı 7 büyük kentten biri olacak. Bunun için oldukça mutluyuz" dedi.

Kış sporları temalı aktiviteler

Avrupa Birliği Komisyonun kararından sonra Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile HİS İl Temsilciliği harekete geçti. HİS İl Temsilcisi Erkan Çelik, "İl Müdürümüz Levent Çakmur ile bir araya geldik. Erzurum'un 2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti olması nedeniyle Tematik Kış Sporları çerçevesinde etkinliklerin planlamasını yaptık. Ayrıca bugünden 2025 Avrupa Hareketlilik haftasının kutlanacağı büyük illerden biri olmak için de gerekli başvurularımızı yapacağız" diye konuştu.

Çakmur'a forma hediye etti

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Erkan Çelik, Buz Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Bulut Kutsav, Doç. Dr. İrfan Kurudirek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundular. Ziyarette uluslararası buz hokeyi hakemi Ferhat Doğuş Aygün ile Milli takım ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Buz Hokeyi Antrenörü Yakup Arslan da hazır bulundu.

Avrupa Spor Haftası Kiremitlik Tabyada kutlanacak

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Avrupa Spor Haftası'nın kutlanacağı 7 büyük şehirden birinin Erzurum olmasından büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Biz de bu etkinliği Kiremitlik tabyada kutlayarak önemli farkındalık oluşturmayı planlıyoruz. Kutlama tarihini belirledikten sonra hazırlıklara başlayacağız" diye konuştu.

Bu arada ziyaretin sonunda İl Müdürü Çakmur'a HİS forması ve şilt verildi. Çakmur, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum, Avrupa Spor Haftası'na Seçildi - Son Dakika

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