Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen İlçeleri Geziyor

Yerel

Seçim çalışmaları kapsamında ilçeleri gezen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şenkaya, Karayazı ve Karaçoban'a çıkarma yaptı.

İlçe temaslarında seçim koordinasyon merkezlerinin de açılışını yapan Başkan Sekmen, gittiği her yerde coşkulu kalabalıklarla karşılandı. Gördüğü ilgiden dolayı mutluluğunu dile getiren Başkan Sekmen, "Biz 10 yılda çok büyük işler yaptık. Alt ve üst yapıdan tutun da biz tüm ilçelerimizi doğalgazla buluşturduk. Her köyde her mahallede çalışmalarımız artarak devam edecek. Çünkü biz sizi çok seviyoruz biz Erzurum'u çok seviyoruz. Biz de ayrı gayrı asla yok. Hizmetlerimiz tüm ilçelerimizde eşit bir şekilde yürütülüyor. Nasip olursa yeni dönemimizde tüm ilçelerimizi dört başı mamur bir hale getireceğiz" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Fevzi Polat'ın da katıldığı ilçe gezilerinde muhtarlarla da bir araya gelen Başkan Sekmen, "Muhtarlarımız vatandaşlarımızın birinci derecede temsilcileridir. Muhtarlarımıza hizmet etmek ilçelerimize hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Vatandaşlarımızın temsilcisi olan muhtarlarımızı şahsım ve kurumum, her zaman çok önemsemekteyiz. Mahalli idarelerin yapıtaşı olan muhtarlarımız yerel yönetimin hamisi ve bizim de en büyük destekçimizdir. Biz mahalli idareciler olarak muhtarlarımız olmadan asla başarılı olamayız. İnşallah el ve gönül birliğiyle ilçelerimizin bütün sorunlarını en asgari seviyeye indireceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM