Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen İlçeleri Geziyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen İlçeleri Geziyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen İlçeleri Geziyor

Seçim çalışmaları kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şenkaya, Karayazı ve Karaçoban ilçelerine ziyarette bulundu. Başkan Sekmen, ilçe temaslarında coşkulu kalabalıklarla karşılandı ve seçim koordinasyon merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi.

29.02.2024 11:16  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seçim çalışmaları kapsamında ilçeleri gezen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şenkaya, Karayazı ve Karaçoban'a çıkarma yaptı.

İlçe temaslarında seçim koordinasyon merkezlerinin de açılışını yapan Başkan Sekmen, gittiği her yerde coşkulu kalabalıklarla karşılandı. Gördüğü ilgiden dolayı mutluluğunu dile getiren Başkan Sekmen, "Biz 10 yılda çok büyük işler yaptık. Alt ve üst yapıdan tutun da biz tüm ilçelerimizi doğalgazla buluşturduk. Her köyde her mahallede çalışmalarımız artarak devam edecek. Çünkü biz sizi çok seviyoruz biz Erzurum'u çok seviyoruz. Biz de ayrı gayrı asla yok. Hizmetlerimiz tüm ilçelerimizde eşit bir şekilde yürütülüyor. Nasip olursa yeni dönemimizde tüm ilçelerimizi dört başı mamur bir hale getireceğiz" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Fevzi Polat'ın da katıldığı ilçe gezilerinde muhtarlarla da bir araya gelen Başkan Sekmen, "Muhtarlarımız vatandaşlarımızın birinci derecede temsilcileridir. Muhtarlarımıza hizmet etmek ilçelerimize hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Vatandaşlarımızın temsilcisi olan muhtarlarımızı şahsım ve kurumum, her zaman çok önemsemekteyiz. Mahalli idarelerin yapıtaşı olan muhtarlarımız yerel yönetimin hamisi ve bizim de en büyük destekçimizdir. Biz mahalli idareciler olarak muhtarlarımız olmadan asla başarılı olamayız. İnşallah el ve gönül birliğiyle ilçelerimizin bütün sorunlarını en asgari seviyeye indireceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Mehmet Sekmen, Karaçoban, Karayazı, Erzurum, Şenkaya, Yerel yönetim, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen İlçeleri Geziyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 12:08:42. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen İlçeleri Geziyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement