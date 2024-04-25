Erzurum'da 112 çalışanı nöbetini teslim ederken hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da 112 çalışanı nöbetini teslim ederken hayatını kaybetti

Erzurum\'da 112 çalışanı nöbetini teslim ederken hayatını kaybetti

Erzurum'un Oltu ilçesinde görevli olan 112 çalışanı Nuri Taşçı, nöbetini teslim ederken aniden rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Arkadaşları tarafından ilk müdahale yapılan Taşçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeye Erzurum Valisi, 112 çalışanları, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

25.04.2024 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesinde nöbetini teslim eden 112 çalışanı Nuri Taşçı aniden rahatsızlandı. Arkadaşlarının yaptığı ilk müdahaleye rağmen Nuri Taşçı yaşamını yitirdi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın eniştesi ve Oltu 112 Acil Servis çalışanı Nuri Taşçı (53) nöbet çıkışında aniden rahatsızlandı. Nuri Taşçı'ya ilk müdahalesi ekip arkadaşları tarafından yapıldı. Ardından Erzurum'a sevk edilen Taşçı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 112 çalışanı kılınan cenaze namazının ardından büyük bir kalabalık eşliğinde Oltu Cankurtaran Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 112 çalışanları, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Oltu Aslanpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazına katılan Vali Çiftçi, Çanakkale Valisi Sayın Aktaş'a ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Çevresinde sevilen bir isim olan Nuri Taşçı'nın vefatı, arkadaşları ve ailesi başta olmak üzere Oltu halkını derinden üzdü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Oltu, Acil Durum, Yerel, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 112 çalışanı nöbetini teslim ederken hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:32 AK Parti’den Yeniden Refah’a geçen Yozgat’ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı
09:20 Resepsiyonda dikkat çeken görüntü Yenişehirlioğlu “Helal parayla aldım“ dediği 592 bin liralık saati çıkardı Resepsiyonda dikkat çeken görüntü! Yenişehirlioğlu "Helal parayla aldım" dediği 592 bin liralık saati çıkardı
08:38 Çanakkale’de Atatürk’ün tarihi emri verdiği 57. Alay’a vefa yürüyüşü Çanakkale'de Atatürk'ün tarihi emri verdiği 57. Alay'a vefa yürüyüşü
08:38 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
07:49 CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var
10:22 Uyku Apnesi Tanısı Konan Kişilerin Ehliyet Alımı ve Yenilemesine Kısıtlama Getirildi Uyku Apnesi Tanısı Konan Kişilerin Ehliyet Alımı ve Yenilemesine Kısıtlama Getirildi
09:53 Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı İki kadın arasındaki davada karar çıktı Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı! İki kadın arasındaki davada karar çıktı
09:29 Survivor All Star’a veda eden isim Berna oldu Survivor All Star'a veda eden isim Berna oldu
09:28 İYİ Parti’de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti İYİ Parti'de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti
09:03 İzmir’e çöl tozu bulutu çöktü İzmir'e çöl tozu bulutu çöktü
08:20 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda seferler 72 saat sonra normale döndü Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü
08:16 Şevket Çoruh, Arka Sokaklar’a geri dönüyor İlk fragman da geldi Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 10:30:37. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da 112 çalışanı nöbetini teslim ederken hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement