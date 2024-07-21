Erzurum'da 9. Kolordu Komutanlığı Bandosu Vatandaşları Coşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da 9. Kolordu Komutanlığı Bandosu Vatandaşları Coşturdu

Erzurum'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 9. Kolordu Komutanlığı'na bağlı askeri bando takımı, Yakutiye Kent Meydanı'nda verdiği konserle vatandaşları coşturdu. Konserde birbirinden güzel marşlar ve sevilen parçalar seslendirildi ve zaman zaman vatandaşlar da katıldı. Konser, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan'ın da dinleyici olarak katıldığı bir atmosferde gerçekleşti.

21.07.2024 09:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, 9. Kolordu Komutanlığı'na bağlı askeri bando takımı verdiği konserle vatandaşları hem coşturdu hem güzel anlar yaşattı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde; Yakutiye Kent Meydanı'nda tarihi Yakutiye Medresesi önünde konser veren 9. Kolordu Komutanlığı bandosu vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Birbirinde güzel marşlar ve sevilen birçok parçayı seslendiren bando takımına zaman zaman vatandaşlar da katıldı. 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan'ın da dinleyici olarak katıldığı konserde; Barış Manço'dan Aşık Veysel'e, halk müziğinden sanat müziğine ve marşlardan oluşan eserler icra edildi. Konserde iki de Kıbrıs türküsü çalındı ve söylendi. Bando Kıdemli Albay Murat Keskin'in yönettiği askeri bandoda eserleri Bando Kıdemli Başçavuş Okan Kılıç seslendirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kıbrıs Barış Harekatı, Tevfik Algan, Yakutiye, Erzurum, Kıbrıs, Kültür, Müzik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 9. Kolordu Komutanlığı Bandosu Vatandaşları Coşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:42 Toplantıdaki değişiklik krize neden oldu YRP’li Başkandan Bakan Kurum’a sert sözler Toplantıdaki değişiklik krize neden oldu! YRP'li Başkandan Bakan Kurum'a sert sözler
08:28 Perinçek’in CHP çıkışına Ali Mahir Başarır’dan sert yanıt: Çeneni kes haddini bil, siyasi bunak Perinçek'in CHP çıkışına Ali Mahir Başarır'dan sert yanıt: Çeneni kes haddini bil, siyasi bunak
07:56 Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur
02:48 10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu 10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu
23:23 İsrail, Yemen’in ardından bu kez komşusu Lübnan’ı vurdu İsrail, Yemen'in ardından bu kez komşusu Lübnan'ı vurdu
09:14 Mourinho’nun bir telefonu yetti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi Mourinho'nun bir telefonu yetti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi
08:13 Önce tereddüt etti sonra yola atladı Çocuğun hatası pahalıya patladı Önce tereddüt etti sonra yola atladı! Çocuğun hatası pahalıya patladı
23:12 Bahçede Hint keneviri yetiştiren kadından pes dedirten savunma: Su döktüm büyüdü Bahçede Hint keneviri yetiştiren kadından pes dedirten savunma: Su döktüm büyüdü
22:36 İsrail savaş uçakları Yemen’e saldırdı, Husilerden korkutan açıklama geldi: Savaş başladı İsrail savaş uçakları Yemen'e saldırdı, Husilerden korkutan açıklama geldi: Savaş başladı
20:49 Hatay’ın Arsuz ilçesinde hissedilen sıcaklık 62,5 derece Hatay'ın Arsuz ilçesinde hissedilen sıcaklık 62,5 derece
20:48 Erdoğan’ın KKTC’deki sözleri Yunanistan’ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor Erdoğan'ın KKTC'deki sözleri Yunanistan'ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor
19:15 Trump’a suikast girişiminde bulunan genç saldırıdan önce İHA uçurmuş Trump'a suikast girişiminde bulunan genç saldırıdan önce İHA uçurmuş
18:49 8 bin liraya balık satıyorlar Yunanistan’a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf 8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf
18:46 Türk donanmasından KKTC önlerinde 50 gemiyle gövde gösterisi Türk donanmasından KKTC önlerinde 50 gemiyle gövde gösterisi
17:26 Başkan müjdeyi verdi Beşiktaş’ta Talisca sesleri Başkan müjdeyi verdi! Beşiktaş'ta Talisca sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 09:29:30. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da 9. Kolordu Komutanlığı Bandosu Vatandaşları Coşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement