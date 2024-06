Erzurum'da Atasporu Cirit Maçları Heyecanı

Yerel

Anadolu'da "Atasporu" olarak ifade edilen ve dört mevsim oynanan cirit maçları Erzurum'da yine nefes kesti.

Erzurum'da 14 takımın katıldığı cirit il elemeleri heyecanlı anlara ve çekişmeli maçlara sahne oluyor. Maçlar başlamadan önce hem sporcular hem de atlar hakemler tarafından kontrolden geçiyor. Maçlarda cirit takımlarındaki atlara çip kontrolü yapılıyor. Müsabaka öncesi hakemler, cihazla atların boyun derisi altındaki çiplerdeki numaralarla takım listesindeki numaraları karşılaştırıyor. Bu arada yan hakemlerin önemli bir kısmının kadın olması ve yönetim ciddiyetlerinden tek bir saniye bile taviz vermemeleri gözlerden kaçmıyor.

Kıyasıya maçlara sahne oluyor

Erzurum'da cirit ligi heyecanı devam ediyor. Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda hafta sonları oynanan maçlar, atlı spor kulüplerinin kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. Varlığını ve heyecanını kaybetmeden sürdüren geleneksel spor dallarından en önemlilerinden biri olan atlı cirit, Erzurum'da hem oynanmaya hem de izlenmeye devam ediyor. Havanın güzel olmasını fırsat bilen Erzurumlu cirit severler, takımların bir üst lige çıkması için verdikleri rekabet dolu maçlarını izlemek için sabahın erken saatlerinde cirit sahasına geldi. Ülkenin birçok bölgesinde oynanmasına rağmen cirit atları ve sporcularının en yoğun olduğu şehirlerin başında gelen Erzurum'da dostluk maçlarının yanı sıra resmi lig müsabakaları da yapıldı.

Sporcu ve atlar için güvenlik önlemleri

Geleneksel tarzda oynanan atlı cirit maçlarının aksine resmi mücadelelerde her türlü güvenlik önlemi alındı. Atların boyun kısımlarına yerleştirilen özel çiplerle her maç öncesi gerekli bilgiler alınıp, buradaki veriler onaylandıktan yarışmalarına sonra izin verildi. Birkaç yıl öncesine kadar kask kullanılmayan atlı cirit maçlarında sporcuların güvenlik önlemi noktasında bunu kullanması mecburi. Yine yapılan düzenleme ile sporcuların rakibine atmaya çalıştığı ciritin (sopa) uç kısmına plastik bir ekleme yapıldı. Böylece yaralanma ve kazaların da önüne geçildi.

Sporcu ve atın duygusal bağı önemli

Cirit sopası, 100 cm uzunluğunda, baş tarafı 2.5 cm çapında, oval ve arkaya doğru 1.5 cm çapında inen ahşaptan yapılmış ve 2.5 cm çaplı tarafı lastik kaplamalı tasarlandı. Her iki takımdan 7 at ve oyuncu ile başlayan yarışlarda eğer bir takımın at ve sporcu sayısı beşten aşağı düşerse hükmen mağlup sayılıyor. Sporcu atını seçerken de bazı temel özelliklere ve atla duygusal bir bağ oluşturabilmesine dikkat etmek zorunda. Atın boyun kırma talimlerinin iyi yapılmış olması, manevra kabiliyeti ve müzikle olan uyumunun yanı sıra sağrı yüksekliği gibi binicinin tercihine dayalı özellikler, cirit atı seçiminde önemli diğer hususlar. - ERZURUM