Erzurum\'da Çocuk ve Gençlik Festivali Düzenlendi

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Erzurum, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Çocuk ve Gençlik Festivali ile hareketli bir güne ev sahipliği yaptı. Erzurum Valiliği'nin desteğiyle Olimpiyat Parkı'nda gerçekleştirilen festival, çocuklar ve aileler için unutulmaz anlar yaşattı.

Festival, Okula Destek Projesi kapsamında sosyoekonomik destek alan çocuklarımıza yönelik olarak Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden hizmet alan dezavantajlı yerel ve göçmen çocukların sosyal uyumlarını güçlendirmek ve psiko-sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla organize edildi. 11-18 yaş aralığındaki 450 çocuk ve ailelerinin katılımıyla, toplamda 750 kişinin geniş katılımı dikkat çekti.

Zengin içerik, yoğun ilgi

Festivale milletvekilleri ve üst düzey protokolün yanı sıra Ankara'dan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara ve Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Edanur Şirnevai katıldı. Festival, öğle saatlerinde açılış konuşmalarıyla başladı. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, açılış konuşmasında çocukların toplumla daha güçlü bağlar kurabilmesi için bu tür etkinliklerin önemini vurguladı. Çocuklar için düzenlenen ebru sanatı, çömlek yapımı ve keçeden kukla yapımı gibi birçok farklı atölye, katılımcıların büyük ilgisini çekti. Ayrıca mini spor turnuvaları, yüz boyama, sihirbazlık gösterileri, okçuluk ve uçurtma şenliği gibi etkinlikler, çocuklar arasında coşkuyla karşılandı.

Öğle yemeği molasıyla enerji toplayan çocuklar, öğleden sonra çeşitli oyunlar, yarışmalar ve müzikal etkinliklerle dolu dolu bir gün geçirdi. Festivalin sonunda, çocuk hakları ve çevre bilinci üzerine düzenlenen kısa atölyeler ile çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Etkisi sürecek bir etkinlik

Festival, yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödüllerin verilmesi ve katılım belgelerinin dağıtılmasıyla sona erdi. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, festivalin çocukların sosyal uyumlarını güçlendirdiğini ve bu tür faaliyetlerin gelecekte de devam edeceğini belirtti. Etkinliğe katılan çocuklar, ASH İl Müdürlüğü'nün görevlendirdiği araçlarla festival alanına güvenle taşındı.

Festivalin amacı ve önemi

Festivalin açılış konuşmasında, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekildi. Çocukların yeteneklerini keşfetmelerine ve topluma daha güçlü bir şekilde bağlanmalarına katkıda bulunmayı hedefleyen festival, kültürel zenginlikleri kutlama ve birlikteliği pekiştirme amacını taşıyor. Ayrıca, eğitim-öğretim yılı başlamadan festival kapsamında çocuklar bolca moral ve motivasyon depoladılar.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, Sosyal Hizmet İl Müdürü Hasan Aykut ve il protokolü katıldı. - ERZURUM