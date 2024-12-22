Erzurum'da Düşen Çığın Kurbanı Judo Sporcusu Emre Yazgan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Erzurum'da Düşen Çığın Kurbanı Judo Sporcusu Emre Yazgan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erzurum\'da Düşen Çığın Kurbanı Judo Sporcusu Emre Yazgan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Palandöken'de kamp sırasında düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden Judo Genç Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan, Gebze'de gerçekleşen cenaze töreninin ardından Trabzon'a defnedildi. Kazadan kurtulan ikizi Yunus Yazgan, tabutun başından ayrılmadı.

22.12.2024 13:47  Güncelleme: 13:54
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Erzurum Palandöken'de kamp yaptıkları sırada düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden Judo Genç Milli Takımı sporcularından Emre Yazgan (18) son yolculuğuna uğurlandı. Kendisi gibi milli sporcu olan ve kazadan kurtulan ikizi Yunus Yazgan, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kalan ve dün sabah Sultan Sekisi bölgesinde antrenmana çıkan Judo Genç Milli Takımı Sporcuları'nın dördü düşen çığın altında kaldı. 4 sporcudan 3'ü yaralı olarak kurtulurken, Kocaelili Emre Yazgan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Emre Yazgan ailesi Gebze Sultan Orhan Mahallesi, 1156/3 sokakta bulunan evinde taziyeleri kabul etti. Baba Fatih Yazgan ile anne Gülcan Yazgan güçlükle ayakta durdu. Genç sporcunun cenazesi bugün Gebze İlyasbey Camii'nde kılınan namazın ardından memleketi Trabzon'a nakil edildi. Cenazeye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile protokol üyeleri ve sevenleri katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Düşen Çığın Kurbanı Judo Sporcusu Emre Yazgan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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