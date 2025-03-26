Erzurum\'da İyilik Haftası Buluşması

Erzurum İl Müftülüğü, "İyilik Haftası/İyilik Buluşmaları" programları kapsamında, Atatürk Üniversitesi'nde eğitim-öğretim gören yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya geldi.
Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan, Gençlik Koordinatörleri ve Manevi Danışmanların katıldığı iyilik buluşması programında Müftü Dr. Rüstem Can, çoğunluğunu Filistin'li öğrencilerin oluşturduğu katılımcılara bayram harçlığı dağıttı. - ERZURUM
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