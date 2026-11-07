Erzurum\'da \'İyilik Var\' sergisinde 40 çocuğun bine yakın eseri görücüye çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" programı kapsamında Erzurum'da düzenlenen "Çocuklarımızın El Emeği Ürünleri Sergisi"nde, koruma ve bakım altındaki 40 çocuğun hazırladığı bine yakın eser sanatseverlerle buluştu. Çocukların el emeği göz nuru çalışmaları büyük beğeni topladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının toplumsal dayanışmayı ve gönüllülük kültürünü güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği "İyilik Var" Türkiye Gönüllülük Programı kapsamında, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezinde "Çocuklarımızın el emeği ürünleri sergisi" düzenlendi.

Erzurum Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altında bulunan 40 çocuğun hazırladığı bine yakın el emeği göz nuru eserin sergilendiği etkinliğe Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, 9. Kolordu Kurmay Başkanı Piyade Albay Kemal Kahraman, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Şeyma Kılınç Beyoğlu, kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Vali Yardımcısı Özay çocukları tebrik etti

Serginin açılışında konuşan Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerinin desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Bu tür faaliyetlerin çocukların özgüven kazanmalarına, yeteneklerini keşfetmelerine ve üretkenliklerini geliştirmelerine katkı sağladığını vurgulayan Özay, el emeği göz nuru eserleri hazırlayan çocukları tebrik etti.

Özay, serginin düzenlenmesinde emeği geçen kurum yöneticilerine, eğitimcilere ve çalışanlara teşekkür ederek programa katılan davetlilere de teşekkürlerini iletti.

Açılış kurdelesini protokol üyeleri birlikte kesti

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi, Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından birlikte kesildi.

Açılışın ardından protokol üyeleri sergi alanını ziyaret ederek çocukların hazırladığı eserleri yakından inceledi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, sergide yer alan ürünler ve çocukların sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında protokol üyelerine bilgi verdi.

İl Müdürü Aykut: 40 çocuğun bine yakın eseri sergileniyor

Sergi kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, 40 çocuğun hazırladığı bine yakın eserin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu belirtti.

Bakanlığın "İyilik Var" programı kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin, çocukların yeteneklerini keşfetmesi, el becerilerini geliştirmesi ve özgüven kazanması açısından önem taşıdığına dikkat çekildi.

40 çocuktan bine yakın el emeği göz nuru eser

Sergide epoksi, örgü, çini, kanaviçe, tel kırma, filografi ve akrilik boya çalışmalarıyla hazırlanan birbirinden özel eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çocukların sabırla, özenle ve sevgiyle hazırladığı bine yakın ürün, onların hayal güçlerini, el becerilerini gözler önüne serdi. Her biri ayrı bir emeğin ürünü olan çalışmalar, ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

"İyilik var" hareketiyle çocukların yetenekleri destekleniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" programı doğrultusunda gerçekleştirilen sergi, koruma ve bakım altındaki çocukların sanatsal becerilerini geliştirmelerine, özgüven kazanmalarına ve sosyal hayata daha aktif katılmalarına katkı sağladı.

Çocukların hayallerini el emeği göz nuru eserlere dönüştürdüğü etkinlik, üretmenin, paylaşmanın ve toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.