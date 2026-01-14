Erzurum'da Kadınların Sessiz Anlatısı: Sandıkların Dili, Türkan Şoray Kirpikleri Oyalara Motif Olmuş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erzurum'da Kadınların Sessiz Anlatısı: Sandıkların Dili, Türkan Şoray Kirpikleri Oyalara Motif Olmuş

14.01.2026 13:58  Güncelleme: 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da üç kadın araştırmacı, kırsal mahallelerde derledikleri asırlık oya ve yazmaları sergileyerek kadın emeğinin hikayesini gün yüzüne çıkardı. Türkan Şoray Kirpiği motifinin ön plana çıktığı sergi, hem Mısır'da hem de Erzurum'da yoğun ilgi gördü.

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Erzurum'da kırsal mahallelerde derlenen asırlık oya ve yazmalar, çeyiz sandıklarından alınarak sergiyle gün yüzüne çıkarıldı. Horasan'da işlenen "Türkan Şoray Kirpiği" motifli başörtüsü, kadın emeğinin sessiz hikayesini anlatıyor.

Erzurum'da üç kadın araştırmacı ve sanatçı, yıllar boyunca kırsal mahalleleri gezerek derledikleri asırlık oyaları ve yazmaları sergiyle gün yüzüne çıkardı. Sergide yer alan eserler arasında "Türkan Şoray Kirpiği" adı verilen motif, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Kentin kültürel mirasını korumak ve kadın emeğini görünür kılmak amacıyla yola çıkan Kültür ve Turizm Bakanlığı folklor araştırmacısı Türkan Oral, Erzurum Büyükşehir Belediyesi şehir tanıtım uzmanı Canan Şimşek ve fotoğraf sanatçısı Kübra Çetin, ilçe ve kırsal mahalleleri karış karış gezerek kadınların sandıklarında saklanan asırlık oyaları derledi. Oyaların hikayelerini de dinleyen üç arkadaş, bu süreçte kadınları fotoğraflayarak çalışmayı belgeledi.

Toplanan eserler ilk kez Mısır'da sergilendi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, 25-26 Kasım 2025 tarihlerinde Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde açılan "Oyanın Diliyle: Kadının Sessiz Anlatısı" adlı sergide, oyanın tarihçesi, estetiği ve ince işçiliği Mısırlı kadınlara anlatıldı.

İlk sergi Mısır'da, ikincisi Erzurum'da gerçekleşti

Serginin ikinci durağı Erzurum oldu. Yakutiye Medresesi'nde, yüzlerce fotoğraf arasından seçilen 26 eserin yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü. Sergiyi, Erzurum Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer'in yanı sıra çok sayıda davetli gezdi. Katılımcılara, motiflerin ilçe ve mahallelere göre taşıdığı anlamlar hakkında şehir tanıtım uzmanı Canan Şimşek bilgi verdi.

Sandıktan çıkan evrensel motifler

Fotoğraf sanatçısı Kübra Çetin, sahada yaşadıkları süreci, "Fotoğraf çekimi için gittiğimiz köylerde teyzelerimiz bize oya ve yazmalar hediye ediyordu. Bu emeğin ziyan olmasını istemedik. Yüzlerce köy gezdik, yüzlerce fotoğraf çektik ve sonunda bu kültürü, 26 eserle bu sergiye taşıdık" diyerek anlattı.

Erzurum'da çeyizin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanlığı folklor araştırmacısı Türkan Oral ise çalışmanın kadın dayanışmasıyla ortaya çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Bu çalışmayı üç arkadaş yaptık. Erzurum'un ilçe ve kırsal mahallelerinde çalışma gerçekleştirdik. Bu oyaların büyük bir çoğunluğu teyzelerimizin sandıklarından çıktı. Erzurum yöresinde çeyiz önemli olduğu için bir kadının çeyizinde bolca oya ve yazması olur. Bize sandıklarını açtılar, örnekler vermeye çalıştılar. Onlar da bize çok destek verdi ve yanımızda oldu. Biz de bu eserleri sergileyerek onların emeklerini görünür kılmaya çalıştık."

Türkan Şoray'ın kirpikleri yazmalara işlenmiş

Her yörenin kendine özgü oya motifleri bulunduğunu ifade eden Canan Şimşek, Horasan'da Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın kirpiklerinden esinlenilerek oluşturulan motifle karşılaştıklarını söyledi. Şimşek, bu oyaları gördüklerinde büyük heyecan yaşadıklarını dile getirdi.

Araştırma sürecinde kadınların kendilerine yazma ve oya hediye ettiğini anlatan Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz üç kız olarak sürekli sahadayız. Biz sahaya araştırmalara giderken kadınlar hediye veriyordu. Başörtüler çoğalmaya başlayınca bunları değerlendirmek, gün yüzüne çıkarmak istedik. Oya kadının dili ama erkekler, çocuklar ve gençler de bunu görsün diye yola çıktık. Erzurum'un ilçelerini karış karış gezdik. Fotoğraflarımızı çektik. Fotoğraflarda yer alan her oyanın kendine ait bir özelliği ve hikayesi var. Bunları tanıtmak istedik."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Türkan Şoray, Edebiyat, Erzurum, Kültür, Mısır, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Kadınların Sessiz Anlatısı: Sandıkların Dili, Türkan Şoray Kirpikleri Oyalara Motif Olmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü
Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
Başbakan Nielsen’den açık mesaj: Grönland ABD’ye ait olmayacak Başbakan Nielsen'den açık mesaj: Grönland ABD'ye ait olmayacak
Gazeteci Zafer Şahin’den ünlü isimlere Gazze eleştirisi Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi

16:21
İstanbul’da kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
İstanbul'da kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 16:31:29. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Kadınların Sessiz Anlatısı: Sandıkların Dili, Türkan Şoray Kirpikleri Oyalara Motif Olmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.