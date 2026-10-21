Erzurum'da kadın sağlığı eğitici eğitimi TAPV ve belediye iş birliğiyle başladı - Son Dakika
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Erzurum'da kadın sağlığı eğitici eğitimi TAPV ve belediye iş birliğiyle başladı

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Erzurum\'da kadın sağlığı eğitici eğitimi TAPV ve belediye iş birliğiyle başladı
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TAPV ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında düzenlenen Kadın Sağlığı Seminerleri Eğitici Eğitimi Erzurum'da başladı. Beş gün sürecek programda eğiticilerin edindiği bilgileri sahada kadınlara ulaştırması hedefleniyor.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) tarafından, Erzurum Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında düzenlenen Kadın Sağlığı Seminerleri Eğitici Eğitimi, Erzurum'da başladı. Beş gün sürecek programda eğitimcilere kadın sağlığı, koruyucu sağlık, sağlık okuryazarlığı ve toplumsal güçlenme başlıklarında kapsamlı eğitim veriliyor.

Programın açılışında konuşan Mahmut Temel, kadın sağlığına yönelik eğitimlerin yalnızca bireysel sağlık açısından değil, aile ve toplum sağlığının güçlendirilmesi bakımından da büyük önem taşıdığını söyledi.

Temel, özellikle doğru ve güvenilir sağlık bilgisinin kadınlara ulaştırılmasının önemine dikkat çekerek, eğitimci eğitimlerinin bu noktada önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

"Kadınların sağlık konusunda doğru bilgiye ulaşması, kendi bedenlerini tanıması ve koruyucu sağlık hizmetlerinden bilinçli şekilde yararlanması son derece önemli. Burada verilen eğitimin en kıymetli taraflarından biri, edinilen bilginin yalnızca bu salonla sınırlı kalmayacak olmasıdır. Eğitici eğitimine katılan arkadaşlarımız, öğrendikleri bilgi ve yöntemleri sahada kadınlarla buluşturacaklar. Böylelikle bir eğitim programının etkisi çok daha geniş bir kesime ulaşacak." diyen Temel, kurumlar arası iş birliğinin çalışmaların sürdürülebilirliği açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Erzurum'un kadın sağlığı alanında yürütülen çalışmalar açısından pilot iller arasında yer almasının önemli bir fırsat olduğunu belirten Temel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın sağlığı yalnızca sağlık kurumlarının ilgileneceği bir başlık değildir. Yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve eğitimcilerin ortak sorumluluk alması gereken çok yönlü bir alandır. Erzurum Büyükşehir Belediyemizin paydaşlığı ve TAPV'nin bu alandaki deneyimiyle gerçekleştirilen çalışmanın kentimizde güçlü bir karşılık bulacağına inanıyoruz. Eğitimleri tamamlayan katılımcıların kadınlarla birebir temas kurarak farkındalığı artırmaları, koruyucu sağlık yaklaşımını yaygınlaştırmaları ve doğru bilginin toplumun her kesimine ulaşmasına katkı sağlamaları bizim için son derece değerlidir."

Temel ayrıca, kadınların sağlık konusunda güçlenmesinin aile içindeki sağlık davranışlarını da doğrudan etkilediğine işaret ederek, "Sağlıklı kadın, sağlıklı aile ve sağlıklı toplum demektir. Bu nedenle kadınların bilgiye erişimini artıran, bilinçlenmelerini destekleyen ve kendi sağlıklarıyla ilgili karar süreçlerinde daha güçlü olmalarını sağlayan her çalışmayı önemsiyoruz. Buradaki eğitimlerin Erzurum'un farklı noktalarında yeni eğitimlerle çoğalmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitici eğitiminin program içerikleri, TAPV Kadın Güçlendirme Programı Koordinatörü Deniz Özkor ile cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitmeni Nurşen Kanbur tarafından katılımcılara aktarılıyor.

Program kapsamında kadın sağlığının korunması, yaşam dönemlerine göre kadın sağlığı, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, koruyucu sağlık hizmetleri, sağlık okuryazarlığı, doğru bilgiye erişim, iletişim ve toplumsal güçlenme gibi başlıklar ele alınıyor.

Katılımcıların yalnızca teorik bilgi edinmeleri değil, sahada verecekleri eğitimlerde kullanabilecekleri yöntemleri de öğrenmeleri hedefleniyor. Uygulamalı çalışmalar ve karşılıklı paylaşımlarla sürdürülen eğitimlerde, kadınlarla kurulacak iletişimin niteliği ve sağlık bilgilerinin anlaşılır biçimde aktarılması üzerinde de duruluyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında gerçekleştirilen programın sonunda, eğitici eğitimini tamamlayan katılımcıların kendi kurumları ve çalışma alanlarında kadınlara yönelik eğitimler düzenleyerek edindikleri bilgi ve deneyimi yaygınlaştırmaları amaçlanıyor.

Beş gün sürecek programın; Erzurum'da kadın sağlığı konusunda farkındalığın artırılmasına, koruyucu sağlık anlayışının güçlendirilmesine ve daha fazla kadının doğru sağlık bilgisine ulaşmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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