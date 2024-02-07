Erzurum'da Kahramanmaraş depremi şehitleri için Mevlit-i Şerif okutuldu - Son Dakika
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Erzurum'da Kahramanmaraş depremi şehitleri için Mevlit-i Şerif okutuldu

Erzurum\'da Kahramanmaraş depremi şehitleri için Mevlit-i Şerif okutuldu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden polislerin anısını yaşatmak amacıyla Lala Mustafa Paşa Camii'nde Mevlit-i Şerif okuttu. Programa emniyet müdürlüğü yönetici ve personeli ile vatandaşlar katıldı.

07.02.2024 16:38
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybeden personel ve yakınlarının acılarını paylaşmak amacıyla Lala Mustafa Paşa Camii'nde öğle namazı öncesi Mevlit-i Şerif okutuldu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden polisler Erzurum'da dualarla anıldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğünce Lala Mustafa Paşa Camisi'nde öğle namazından önce düzenlenen programda depremde şehit olan polisler için Mevlid-i Şerif okundu. Namazdan sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim ve salavatı şerif okunup dua edildi. Polis ekipleri vatandaşlara cami çıkşında ikramlarda bulundu. Programa emniyet müdürlüğü yönetici ve personeli ile vatandaşlar katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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