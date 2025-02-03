Erzurum\'da Kar Yağışı Belirtileri

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Erzurum'da etkisini sürdüren soğuk havalar hafta içinde yerini kar yağışına bırakacak.

Meteorolojinin son verilerine göre; Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer Köyü -29.8, Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane Köyü -28.5, Ardahan'ın Göle ilçesi -27.4, Erzurum'un Tekman ilçesi -26.1, Ardahan'ın Göle ilçesi Yavuzlar Köyü -25.8 ve Erzurum'un Yakutiye ilçesi Havalimanı -2.3 oldu. Hava tahminlerine göre; Erzurum Çarşamba gününden itibaren kar yağışlı olacak.

Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçecek. Buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uzmanlar Erzurum ve çevresi için çığ tehlikesi ile buzlanma ve don uyarısı yaparak, "Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - ERZURUM