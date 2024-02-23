Erzurum'da Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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Erzurum'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Erzurum\'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Erzurum'da iki gündür devam eden kar yağışı gece etkisini artırdı ve kent merkezi beyaz bir görünüme büründü. Kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, belediyeler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji ise bölgede kar yağışının devam edeceğini ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

23.02.2024 10:26  Güncelleme: 10:34
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Erzurum'da iki gündür aralıklı devam eden kar yağışı gece etkili oldu ve kent merkezi beyaz büründü.

Meteoroloji, Erzurum ve çevresi için 2 günlük kar yağışı uyarısı yapmıştı. Yağış, gece saatlerinde yoğunlaştı. Bir süredir kar yağışının olmadığı şehirde vatandaşlar güne karla uyandı. Yoğun kar yağışı zaman zaman trafikte olumsuzluklara sebep olurken, belediyeler hem şehir içinde hem de ilçelerde karla mücadele çalışmalarını devam ettiriyor. Yüksek kesimlerindeki yerleşim alanlarda da yolların trafiğe açılması için ekipler çalışıyor. Zaman zaman ulaşıma kapanan bazı yollarda Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri vatandaşların çağrılarına cevap vermek için 24 saat mücadele veriyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceğini açıkladı. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Meteoroloji tahminlerine göre Erzurum'da 3 gün parçalı ve bulutlu bir hava olacak, daha sonra kar yeniden geri dönecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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