Büyükşehir kentsel dönüşümde de Türkiye\'ye rol modeli oldu
12.01.2026 14:25  Güncelleme: 14:27
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 'Korunan tarih dönüşen şehir Erzurum' modeli ile kentsel dönüşümde Türkiye'ye örnek oldu. 12 yılda 7500'den fazla depreme dayanıksız yapıyı yıkan belediye, metruk yapıların yıkımıyla kamu güvenliğini sağlıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümde de Türkiye'ye rol modeli oldu.

12 yılda 7500'ü aşkın depreme dayanıksız yapıları yıkan Büyükşehir Belediyesi, yerinde dönüşümü esas alan "Korunan tarih dönüşen şehir Erzurum" modeli ile kentsel dönüşümde de adeta çığır açtı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu kez de kamu güvenliğini tehdit eden metruk yapılarda çalışma başlattı. Yakutiye ilçesi genelinde tespit edilen 15 bina içerisinde yer alan yaklaşık 45 bağımsız bölüm, gerekli tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkıldı. Gerçekleştirilen yıkım çalışmalarıyla birlikte; can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden metruk yapılar ortadan kaldırıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: "Aziz şehrimizi sadece bugüne değil, yarınlara da hazırlayan bir dönüşüm anlayışıyla hareket ediyoruz. 'Korunan tarih dönüşen şehir Erzurum' modeliyle bir yandan kadim kimliğimizi muhafaza ederken, diğer yandan da hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini esas alan modern, sağlıklı ve dirençli yaşam alanları inşa ediyoruz. 12 yıl içerisinde 7 bin 500'ü aşkın depreme dayanıksız yapıyı yıkarak, yerinde dönüşümle Erzurum'umuzu güvenli bir şehir haline getirme kararlılığımızı ortaya koyduk. Yakutiye ilçemizde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar da aynı vizyonun bir parçasıdır. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve yaşam kalitesi için risk oluşturan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyecek, dönüşümü kararlılıkla sürdüreceğiz. Erzurum'u geleceğe emin adımlarla taşıyacak bu dönüşüm sürecinde tüm kurumlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Başkan Sekmen, kamu güvenliğini tehdit eden metruk yapıların tespit ve yıkım işlemlerinin kent genelinde programlı bir şekilde devam edeceğini de sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Türkiye, Erzurum, Yerel, Kamu, Son Dakika

