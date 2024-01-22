Erzurum\'da konut satışları azaldı

Erzurum'da konut satışları bir önceki yıla göre azaldı.

Türkiye genelinde 2023 yılında 1 milyon 225 bin 926 konut satıldı. Ülke genelinde konut satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre %17,5 azalarak 1 milyon 225 bin 926 olarak gerçekleşti. Erzurum'da 2023 yılında 10 bin 257 bin konut satışı oldu. 2022 yılında ise bu rakam 10 bin 356 idi. Erzurum 2023 yılı konut satışlarında Türkiye sıralamasında 23'üncü oldu. 2022 yılında Erzurum listenin 33'üncü sırasında yer aldı.

Aralık 2023 döneminde Erzurum'da bin 58 satış yapıldı. Bunlardan 48 ipotekli ve bin 7'si diğer şekilde oldu. Erzurum bu rakamlara göre Türkiye geneli satışlarda 31'inci sırada yer aldı. Bir önceki ay Erzurum listenin yine 30'uncu sırasındaydı.

Türkiye genelinde 2023 yılında, kadınlar %32,8 pay ile 401 bin 933, erkekler %56,3 pay ile 690 bin 438 konut sahibi olurken, %1,6 pay ile 19 bin 610 konut, kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı. Erzurum'da 2023 yılında satışı yapılan 10 bin 257 bin konuttan 2 bin 774'ü kadınlara ve 6 bin 902'si erkeklere oldu. - ERZURUM