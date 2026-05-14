Milli teknoloji atölyelerinin Türkiye\'deki ilk ve tek bağımsız binası Atatürk Üniversitesi kampüsünde inşa ediliyor

Erzurum, milli teknoloji hamlesine güç katacak yeni bir yatırımla buluştu. Atatürk Üniversitesinde, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon vizyonuna katkı sunacak önemli bir adım daha atıldı.

Atatürk Üniversitesi koordinasyonunda hayata geçirilecek Milli Teknoloji Atölyesinin temel atma töreni, geniş katılımla gerçekleştirildi. Törene; Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile şehrin idari, bürokrasi ve yargı erkanı ile akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Atölye, Müstakil Olarak Sadece Atatürk Üniversitesinde Yer Alıyor

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 81 ilde açılacak olan Milli Teknoloji Atölyelerinin Türkiye'deki ilk ve tek bağımsız binasının Atatürk Üniversitesi kampüsünde inşa edildiğini söyledi. Rektör Hacımüftüoğlu, üniversitenin köklü geçmişine vurgu yaparak, bu yatırımın sadece bir yapıdan ibaret olmadığını, fikirlerin teknolojiye, teknolojinin ise milli güce dönüştüğü bir üretim üssü olarak kurgulandığını dile getirdi. Yaklaşık 550 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak atölyenin; üniversite, KUDAKA ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirildiğini belirten Hacımüftüoğlu, bu çok paydaşlı yapının bölgesel kalkınma açısından önemli bir model sunduğunu ifade etti.

Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin bilimsel üretkenlikte her geçen yıl daha ileriye gittiğini belirterek, patent başvurularında elde edilen başarılar, uluslararası sıralamalardaki yükseliş ve yapay zeka gibi stratejik alanlardaki gelişmelerin bu vizyonun somut göstergeleri olduğunu söyledi. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında kurulan bu atölyenin, lise öğrencisinden doktora araştırmacısına kadar geniş bir kitleye hitap edeceğini ve modern üretim altyapısıyla gençlerin projelerini gerçeğe dönüştüreceğini vurguladı.

Başkan Sekmen: "Bu Yatırım, Erzurum'un Geleceğine Yapılmıştır"

Mehmet Sekmen de törende yaptığı konuşmada, Milli Teknoloji Atölyesinin Erzurum'un kalkınma vizyonu açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Şehrin sadece tarihi ve kültürel değerleriyle değil, aynı zamanda bilim ve teknoloji alanındaki yatırımlarla da öne çıkması gerektiğini belirten Sekmen, gençlerin bu tür projelerle desteklenmesinin Türkiye'nin geleceği açısından kritik olduğunu vurguladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür projelerin her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti.

Sekmen, teknolojinin hızla geliştiği günümüzde şehirlerin rekabet gücünün ancak nitelikli insan kaynağıyla artırılabileceğine dikkat çekerek, bu atölyenin gençlerin potansiyelini ortaya çıkaracak önemli bir merkez olacağını söyledi. Erzurum'un bilim, teknoloji ve inovasyon alanında daha güçlü bir konuma gelmesi için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Sekmen, Milli Teknoloji Atölyesi'nin şehre ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Baruş: "Milli Teknoloji Atölyesi, Erzurum'un Teknoloji Üreten Bir Merkez Olma İddiasına Güç Katacak"

Programda konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş ise şehrin tarih boyunca ilim ve irfanın merkezi olduğunu vurgulayarak, Milli Teknoloji Atölyesi'nin bu köklü mirası geleceğe taşıyacak stratejik bir yatırım olduğunu ifade etti. Projenin yalnızca fiziksel bir yatırım değil, aynı zamanda Erzurum'un teknoloji üreten bir merkez olma iddiasını güçlendiren önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Vali, Türkiye'nin savunma ve teknoloji alanındaki atılımlarına da değinerek gençlerin bu dönüşümün en önemli aktörleri olduğunu belirtti. Atölyenin, özellikle gençlerin proje geliştireceği, yenilikçi fikirlerini hayata geçireceği ve TEKNOFEST gibi platformlara hazırlanacağı bir merkez olacağını ifade etti.

Program, Milli Teknoloji Atölyesinin temelinin atılmasıyla sona erdi. - ERZURUM