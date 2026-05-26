Erzurum'da "Zor Zamanda Konuşan Adam: Necip Fazıl Kısakürek" programına yoğun ilgi

26.05.2026 09:15  Güncelleme: 09:16
Erzurum'da Necip Fazıl Kısakürek anısına düzenlenen 'Zor Zamanda Konuşan Adam: Necip Fazıl Kısakürek' programı yoğun katılımla gerçekleşti. Akademisyen Ömer Demirbağ, üstadın edebi kişiliği ve fikir dünyasını anlattı.

Erzurum'da, Necip Fazıl Kısakürek anısına düzenlenen "Zor Zamanda Konuşan Adam: Necip Fazıl Kısakürek" programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şiiri, fikir dünyası ve ortaya koyduğu mücadeleyle Türk düşünce hayatında önemli bir yere sahip olan Necip Fazıl'ın hayatı, eserleri ve düşünce dünyası programda ele alındı.

Programda konuşmacı olarak yer alan akademisyen ve yazar Ömer Demirbağ, üstadın edebi kişiliğini, fikir dünyasını ve Türk düşünce hayatına bıraktığı etkileri anlattı. Necip Fazıl'ın eserlerinden örnekler veren Demirbağ, özellikle gençliğe yönelik fikirleri ve toplum üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Samimi anlatımıyla katılımcıların ilgisini çeken programda zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı. Demirbağ konuşmasında, "Necip Fazıl, yaşadığı dönemde fikirleriyle birçok insana yön vermiş önemli bir mütefekkirdir. Onun ortaya koyduğu düşünce mirası bugün hala konuşulmaya ve anlaşılmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Programa, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Palandöken Belediyesi Meclis Üyesi Muhammed Gökberk Kocaaliler de katıldı.

Program sonunda katılımcılar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek kültür ve sanat etkinliklerinin devam etmesinden dolayı Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Edebiyat, Erzurum, Kültür, Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
