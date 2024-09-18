Erzurum\'da Öğrencilere Sıcak Karşılama

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Üniversite öğrenimi için Erzurum'a gelen öğrenciler havalimanı, otogar ve tren garında karşılıyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2024-2025 öğretim yılında yurtlarda barınacak olan öğrencileri havalimanı, otogar ve tren garında kurduğu stantlarda karşıladı. Öğrencilere ve ailelerine yardımcı olan Gençlik Liderleri ve Yurtlardan katılan görevliler, öğrencileri barınacakları yurtlara yönlendiriyor.

Gençlik Liderleri, havalimanı, otogar ve tren garında karşılayan gençlik liderleri ile yurt görevlileri, kolonya, kek, meyve suyu ve çay ikramlarıyla öğrenciler ile ailelerine sıcak bir karşılama töreni gerçekleştiriyor.

Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde öğrenim görmek için gelen ve GSB yurtlarında barınacak öğrencilere "Dadaşlar Diyarı Erzurum'a hoş geldiniz" diyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, devletin şefkatli kollarını öğrencilere açtıklarını belirterek, "Öğrencilerimizi anne-baba kucağından daha iyi ağırlamak için üzerimize düşenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

Öğrencilerimizi çok önemsiyoruz

GSB Yurtlarında barınarak öğrenim gören öğrencilerin kendileri için anne-babalarından daha önemli olduğunu belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Geleceğimiz olan Üniversiteli öğrencilerimizin daha huzurlu, daha refah bir ortamda öğrenim görmesi için hepimiz seferber olduk. Öğrencilerimizi anne-baba kucağından daha iyi ağırlamak için üzerimize düşen görevin en iyisini yapmanın gayretini veriyoruz" dedi. - ERZURUM