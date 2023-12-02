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Erzurum'da oyuncak silahla sosyal medya için görüntü çeken gençler polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Erzurum'da oyuncak silahla sosyal medya için görüntü çeken gençler polisi alarma geçirdi

Erzurum-Çat karayolunda oyuncak silahla görüntü çeken 3 genç, vatandaşların ihbarı üzerine polisin harekete geçmesine neden oldu. Polis, şüpheli otomobili takibe alarak gençleri buldu ve ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Erzurum\'da oyuncak silahla sosyal medya için görüntü çeken gençler polisi alarma geçirdi
02.12.2023 - 11:54,  Güncelleme: 11:57
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Erzurum'da oyuncak silahla sosyal medya için görüntü çeken gençler polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum- Çat karayolunda 3 genç sosyal medya hesaplarında paylaşmak üzere oyuncak silahla görüntü çekerken vatandaşların ihbarı üzerine polisin harekete geçmesi ile hareketli dakikalar yaşandı. Bölgede silahlı saldırı alarmı veren polis, bölgede bulunan ekipleri olay yerine sevk etti. Şüpheli otomobili takibe alan polis ekipleri söz konusu otomobili Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde 230'ncu sokakta buldu. Araçta yapılan aramada silahın oyuncak olduğu belirlenirken sosyal medya için görüntü çektiklerini ifade eden 3 şahıs polis tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Akşam saatlerinde yaşanan olayda polis il genelinde alarma geçerken kısa süreli panik yaşandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Güvenlik, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da oyuncak silahla sosyal medya için görüntü çeken gençler polisi alarma geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da oyuncak silahla sosyal medya için görüntü çeken gençler polisi alarma geçirdi - Son Dakika
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