Erzurum'da pitbullunu kaçıran şüpheli 4 kişiyi yaraladı, adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika
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Erzurum'da pitbullunu kaçıran şüpheli 4 kişiyi yaraladı, adli kontrolle serbest kaldı

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Erzurum\'da pitbullunu kaçıran şüpheli 4 kişiyi yaraladı, adli kontrolle serbest kaldı
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Erzurum\'da pitbullunu kaçıran şüpheli 4 kişiyi yaraladı, adli kontrolle serbest kaldı
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Erzurum'da mahkeme kararıyla hayvan bakımevine alınan pitbull cinsi köpeğini iddiaya göre zor kullanarak kaçıran ve olayda 4 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı. Savcılığın tutuklama talebine rağmen şüpheli, haftada bir imza ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

(ERZURUM) - Erzurum'da mahkeme kararıyla hayvan bakımevine alınan pitbull cinsi köpeğini zor kullanarak kaçıran ve olayda 4 kişiyi yaralayan A.T.E. yakalandı. Savcılığın tutuklama talebine rağmen şüpheli, haftada bir imza ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 15 Eylül 2026 tarihinde Palandöken Kaymakamlığı koruması olarak görev yapan polis memuru M.E.'nin pitbull cinsi köpek tarafından ısırılması üzerine başladı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliği, köpeğin muhafaza altına alınmasına karar verdi. Kararın ardından köpek, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi.

Mahkeme kararından sonra köpeğin sahibi A.T.E., 10 Kasım 2026 tarihinde saat 16.30 sıralarında hayvan bakımevine gitti. İddiaya göre zor kullanarak köpeği bulunduğu yerden kaçıran şüpheli, bakımevi çalışanlarına da saldırdı. Olayda veteriner hekimler Osman Şengül ve Tarık Gürbüz ile bakımevi çalışanları Selçuk Değirmenci ve Samet Bülbül yaralandı. İki veteriner hekim ve iki bakımevi çalışanının köpek ısırması ve darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, şüpheli A.T.E.'yi 11 Kasım'da yakalayarak gözaltına aldı. Kaçırılan pitbull cinsi köpek ise belediye ekiplerince yeniden muhafaza altına alınarak hayvan bakımevine götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.T.E., 12 Kasım'da adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan şüpheli, haftada bir gün imza verme yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
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