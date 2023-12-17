Erzurum\'da Psikoloji Çalışmaları ve Araştırmaları Zirvesi Başladı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öncülüğünde ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 2. Psikoloji Çalışmaları ve Araştırmaları Zirvesi başladı.

ETÜ Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜPAM) ve öğrenci topluluklarından Psikoloji Kulübü'nün iş birliğiyle toplumda ruh sağlığına yönelik farkındalık oluşturmak ve psikoloji alanının önde gelen isimleri ile öğrencileri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen zirve, iki gün boyunca devam edecek.

Çocuk ve ergenlerde kaygı ile ilişkili uyaranlara yönelik dikkat kontrol becerileri, psikolojik yaklaşımda etik, ruh sağlığında bütüncül yaklaşımlar, psikoloji araştırmalarında yenilikçi yöntemler, psikoloji ve toplumsal sorumluluk gibi konuların uzmanlar ve akademisyenler tarafından ele alınacak.

Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışına ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Psikoloji Kulüp Başkanı Feyyaz Kaya, kulübün temel amacının psikoloji bilimini topluma tanıtmak olduğunu belirterek: "Misyon haline getirdiğimiz psikoloji çalışmaları ve araştırmaları alanında faaliyet gösteren profesyonelleri, öğrencilerle ve bu alana ilgi duyan herkesle bir araya getirme arzumuzu önümüzdeki iki günde gerçekleştirmiş olacağız. Bu sayede, bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik edecek, ileri düzey uygulamaları ve güncel bakışları tartışacağız. "Herkes için Psikoloji" düsturuyla çıktığımız bu yolda bizlere desteklerini esirgemeyen Rektörümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaya'nın ardından kürsüye çıkan Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İlayda Türk Höl, günümüzde yaşamın daha karmaşık, yaşam koşullarının ise geçmişe kıyasla daha talepkar olduğunu söyleyerek: "Bir bilim dalı olarak psikoloji, kendine özgü problem kavramsallaştırmaları ile, araştırma yöntem ve teknikleri ile, çok disiplinli perspektif ve uygulama geliştirebilme kapasitesi ile hem bireylere hem de toplumlara doğrudan ve de dolaylı olarak temas etme gücüne sahiptir. Ne mutlu ki, evrensel düzeyde psikoloji temalı ihtiyaçların teşhis edilmesi ve giderilmesine yönelik çaba harcanmasının insan refahının çok önemli bir parçası olduğu artık geniş kitleler tarafından kabul edilmekte ve karar kademesindeki kişilerin görüş alanına girmektedir" ifadelerini kullandı.

Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oğuzhan Ekinci, zirvenin psikoloji öğrencilerinin mesleki gelişimleri açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek: "İkincisini düzenlediğimiz psikoloji zirvesinde bu yıl savaş, ayrımcılık, islamofobi, ekonomik eşitsizlik gibi sorunlarını psikoloji bilimi açısından konuşacağız. İnanıyorum ki zirvenin çıktıları katılımcılarımız ve öğrencilerimiz için çok faydalı olacak ve onların yeni bilgiler, yaklaşımlar ve deneyimler edinmesini sağlayacak" dedi.

Psikoloji Bölümü'nün Edebiyat Fakültesi için çok kıymetli olduğuna söyleyen Dekan Uğur Akbulut şu şekilde konuştu: "Böylesine kapsamlı bir programı başarıyla organize ettikleri için hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin kişisel ve mesleki gelişimleri açısından son derece faydalı olacağını düşündüğüm bu programın tüm katılımcılar için hayırlı olmasını diliyorum"

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Çakmak ise İnsan zihninin duygularla eşgüdümlü bir şekilde işleyişinin ve davranışları nasıl yönlendirdiğinin her zaman merak uyandıran bir konu olduğunu dile getirerek: "Günümüzde pozitif bir bilim dalı olarak tanımlanan psikolojinin modern araştırma ve uygulamalarına baktığımızda, ilerleyen düşünce dünyası ve teknoloji ile bütünleşmesinin başarılı bir şekilde devam ettiğini, disiplinler arası yaklaşımın ön plana çıkmaya başladığını ve yaşamın her alanında kendine yer bulduğunu görmekteyiz. Bu anlamda, psikoloji biliminin insan refahı ve yetenekleri, adil ekonomiler, temiz gıda sistemleri, beslenme kalıpları ve sosyal eşitsizliklerin azaltılıp erişilebilirliğin artırılması gibi sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkılarda bulunmaya devam edeceği net olarak görünmektedir. Bu vesileyle buradaki pozitif havanın dünyadaki zulümlerin son bulmasına ve adaletin tesis edilmesine katkı sunacağını temenni ediyor, psikoloji kulübümüze ve hocalarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM