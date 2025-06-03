Erzurum\'da \'Rotamız Macera Palan Ekstrem\' Projesi Başlatıldı

Erzurum'un eşsiz doğa potansiyelini spor aracılığıyla tanıtmak ve üniversite gençliğini macera dolu bir atmosferde buluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Rotamız Macera Palan Ekstrem" projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında düzenlenen törene Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile KUDAKA, Narman, Oltu, Şenkaya, Tortum, Uzundere ve İspir belediyeleri ile Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü temsilcileri katıldı.

Valilik koordinesinde yürütülecek projeyle Erzurum'un yalnızca kış turizmiyle değil, aynı zamanda yaz ve doğa sporlarıyla da öne çıkarılması hedefleniyor. 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelecek katılımcılar ile bisiklet, kano, kaya tırmanışı gibi pek çok ekstrem spor dalında kıyasıya yarışacak. Etkinliğin başlangıç noktası ise doğa harikası Narman ilçesi olacak.

Vali Mustafa Çiftçi, imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Doğa sporlarını teşvik ederek genç sporcularımızı Erzurum'un tabiatıyla buluşturmak, şehrimizi ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür kılmak en büyük amacımız. Şimdiden hem yurt içinden hem de yurt dışından başvurular gelmeye başladı. Bu sayıların daha da artmasını bekliyoruz. Erzurum'un doğa ve yaz sporlarındaki potansiyelini göstermek adına bu proje çok önemli. Projede emeği geçen tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Rektör Hacımüftüoğlu: "Erzurum'un Marka Değerine Katkı Sunacak Projeleri Desteklemeyi Sürdüreceğiz"

İmza töreninde konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise üniversitenin her yönüyle toplumla bütünleşen bir kurum olduğunu vurgulayarak: "Atatürk Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sadece akademik anlamda değil; sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerine de büyük önem veriyoruz. Bu proje, gençlerimizin doğayla iç içe olarak takım ruhunu, dayanıklılıklarını ve kişisel sınırlarını keşfetmelerine olanak sağlayacak. Aynı zamanda üniversitemizin yerel kalkınmaya sunduğu katkının da önemli bir göstergesidir. Erzurum'un sahip olduğu doğal zenginlikleri spor yoluyla daha geniş kitlelere tanıtmak ve ilin marka değerini artırmak için bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Rotamız Macera Palan Ekstrem" projesiyle Erzurum'un yaz turizmi ve doğa sporlarındaki potansiyelinin daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanırken; etkinlik, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en büyük doğa ve ekstrem spor organizasyonlarından biri olmaya aday olarak dikkat çekiyor. - ERZURUM