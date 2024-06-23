Erzurum\'da Şenkaya Kültür Sanat ve Bal Festivali Coşkusu

Yerel

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlenen Kültür Sanat ve Bal Festivali büyük bir coşkuya sahne oldu.

Şirankes piknik alanında düzenlenen 17. Şenkaya Kültür ve Bal Festivali'ne katılım oldukça yoğun oldu. Sarıçam ağaçlarının içerisinde muhteşem doğa güzelliği olan Şirankes mesire alanına Şenkaya ve çevre ilçelerden gelen insanlarla mesire alanı doldu taştı.

Festivalin açılış konuşmasını Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan yaptı. Ardından Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt festivalde emeği geçenlere teşekkür etti. Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Çelik Berk'in de katıldığı festival birbirinden renkli etkinliklerle sürdü.

"Hoşgelişler ola Mustafa Kemal Paşa" parçası ile Kafkasyalı Asiler Dans Grubunun gösterisi davetlilerce ayakta alkışlandı. Kars cirit ekibi atlarla protokolü selamladıktan sonra cirit oynadı. Şenkaya yöresel bar ekibi festivalde gösteri yaptı. Erzurum bar ekibinin gösterisinin ardından yöresel sanatçıların sahnesiyle katılımcılar doyasıya halay çekip eğlendiler. Cağ kebabı, mangal ve semaverlerin yandığı festivale Türkiye'nin dört bir yanından katılım sağlandı. - ERZURUM