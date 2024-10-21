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Erzurum'da Şiddete Dur Dedin!

Erzurum\'da Şiddete Dur Dedin!

ERFEDER, kadın ve çocuklara yönelik şiddete karşı 'Kadına ve Çocuğa Dokunma' temasıyla etkinlik düzenledi.

21.10.2024 14:14
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Kadınlara ve çocuklara yönelik artan şiddet olaylarına Erzurum Fenerbahçeliler Derneği (ERFEDER) Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 'Kadına ve Çocuğa Dokunma', Korumak Değil Yaşatmak İstiyoruz' temasıyla kurulan stantta kadınlar ve çocuklara uygulanan toplumsal şiddete karşı tepki gösterdi.

Son dönemde artan kadın ve çocuklara yönelik şiddet olaylarına karşı Erzurum Fenerbahçeliler Derneği (ERFEDER) Erzurum AVM'de kurulan stantta 'Kadına ve Çocuğa Dokunma', Korumak Değil Yaşatmak İstiyoruz' pankartları ile tepki göstererek kadınlara ve çocuklara özel hazırlanan 'sarı-lacivert' çiçek vererek bu önemli toplumsal soruna karşı mesaj verdiler.

Etkinliğe, Dernek Başkanı Av. Türker Özkara, Başkan Yardımcısı Alper Kızıl, Genel Sekreter Cem Bahadır Çığgın, As Başkan Emre Cizmelioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Yunus İnce, Eyüp Bozkurt, Aileler ve çocukları katıldı. Erzurum Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Av. Türker Özkara, artan şiddet olaylarına karşı topluma seslerini duyurmak için böyle bir proje hazırladıklarını ifade eden Erzurum Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Özkara, şunları söyledi:

'Kadının olduğu, durduğu yer o ülkenin ve o toplumun aynasıdır.'

"Kadına şiddet ve kadın ölümleri son bulsun diye, kadınlar ve kız çocuklarının hakları korunsun diye Erzurum Fenerbahçeliler Derneği olarak üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Artık duyduğumuz ses bir annenin feryadı, bir çocuğun yardım çığlığı, bir genç kızın haykırışı olmasın. Dayanışma için yükselen sesimiz olsun!', 'Kadına ve Çocuğa Dokunma', Korumak Değil Yaşatmak İstiyoruz' mesajımızla Erzurum'dan destek verdik. Daha iyi bir toplum, daha iyi bir gelecek ve aydınlık yarınlar için kadın ve erkek "birlikte eşitiz" diyerek çıktığımız yolda, ana mesajımız ve temennimiz; hayatın her anında ve toplumun her bir ucunda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadınlar ve kız çocuklarının haklarına saygı duyulması ve tabi ki kadınlara yönelik şiddetin artık son bulmasıdır. Bu haksız ölümlere, bu adaletsizliğe, kadına karşı şiddete bir nebze olsun engel olmak adına atılan her adım gibi bu toplantımız bu anlamda çok değerli. Bir ülkede Kadının olduğu, durduğu yer o ülkenin ve o toplumun aynasıdır. Türkiye'mizi gelişmiş, modern, hak ettiği şekilde görebilmek için kadınıyla erkeğiyle bunun farkında olmalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dile getirdiği gibi "Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir'. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Umuyorum hep birlikte bu yolda kararlılıkla çalışacağız" diye konuştu.

Fenerbahçeliler Derneği Genel Sekreteri Cem Bahadır Çığgın ise, 'Bu gün burada bir çatı altında toplumsal şiddete karşı ortak tepkimizle önemli ve bir o kadar anlamlı bir mesaj verdik. Bu gibi farkındalık projelerimizi sürdüreceğiz. Burada, kulübümüze gelir oluşturmanın ötesinde, Fenerbahçe'mizin yine bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldığını herkese göstermek ve Fenerbahçeli çocuklarımızın palyaçolarımızın moral desteği ile birlikte Fenerbahçe standını görünce gülen yüzlerini görmek en büyük amacımızdır." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, çocuklara neşeli dakikalar geçiren Palyaçolar, çocukların yüzlerini boyarken, Fenerbahçeli taraftarlar ise stantta çocuklara 'Fenerbahçe Tablosu' hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Şiddete Dur Dedin! - Son Dakika

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