Erzurum\'da Tarihi Taş Ambarlar\'da Yangın

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Tek bir rakibi var! Dünyanın en iyileri arasına girdi

(ERZURUM) - Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesi Murat Paşa Mahallesi'nde bulunan tarihi Taş Ambarlar'ın çatısında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan tarihi Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangına çok sayıda ekip, bina içinden ve çatıdan müdahale ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait bina, geçtiğimiz aylarda Erzurum Büyükşehir Bediyesi'ne devredilmişti. Tarihi binanın müze ve tarihi çarşı olarak restore edilmesi planlanıyordu.