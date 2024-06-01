Erzurum'da Tasarımcı Öğretmenler Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
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Erzurum'da Tasarımcı Öğretmenler Yarışması Sonuçlandı

Erzurum\'da Tasarımcı Öğretmenler Yarışması Sonuçlandı

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Tasarımcı Öğretmenler Yarışıyor' adlı projede Faik Güngör Ortaokulu öğretmenleri bir ve ikinciliği paylaştı. Bilişim öğretmeni Tuba Kaçanoglu birinci olurken, sosyal bilgiler öğretmeni Ayşegül Ceyhan ikinci oldu. Okul müdürü Nuri Albayrak, öğretmenlerin başarısından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

01.06.2024 11:51
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Milli Eğitim Bakanlığının "Eğitimde İyi Örnekler" uygulaması kapsamında Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Tasarımcı Öğretmenler Yarışıyor" adlı projede Faik Güngör Ortaokulu öğretmenleri bir ve ikinciliği paylaştı.

Yarışmada, "Türkülerimi PIY-MAKEY ile Çalıyorum " adlı tasarım ile Faik Güngör Ortaokulu Bilişim Öğretmeni Tuba Kaçanoglu Erzurum 1. si; "Tarihi Zamanda Yolculuk Yaparak Öğren" adlı tasarımıyla yine Faik Güngör Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ayşegül Ceyhan ise Erzurum 2. si oldu.

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirmede bulunan okul müdürü Nuri Albayrak, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün AR-GE biriminin bir projesi olan bu yarışmada farklılaştırılmış öğretim modellerine katkı sunmak maksadıyla öğretmenlerimizin yapmış oldukları bu tasarımların dereceye girerek ödüle layık görülmesi bizleri çok mutlu etti. Öğretmenlerimiz tebrik ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Tasarımcı Öğretmenler Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Tasarımcı Öğretmenler Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
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