Erzurum'da bir esnaf, temmuz ayında yaşanan soğuk nedeniyle soba yaktı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde soğuk hava etkili oldu. Soğuk nedeniyle bir iş yerinde soba yakıldı. Sobanın etrafında arkadaşıyla ısınan Abdülcelil Taş, " Akdeniz'de yerli ve yabancı turistler yoğun sıcaktan yakınırken, bizler de üşümekten korunmak için soba yakıyoruz. Ama olsun Erzurum böyle de güzel" dedi. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum'da Temmuz Soğuğu - Son Dakika
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