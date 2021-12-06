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Erzurum'da "Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı" semineri - Son Dakika

Erzurum'da "Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı" semineri

06.12.2021 17:05
Erzurum'da "Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı" semineri

Erzurum Kent Konseyince "Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkı' 'semineri düzenlendi.

Erzurum Kent Konseyince "Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkı' 'semineri düzenlendi.

Milli Eğitim İl Müdürü Salih Kaygusuz, Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlama konusunda bu gibi seminerlerin önemine değinerek, Erzurum Kent Konseyine teşekkür etti.

Erzurum Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Uzm. Arabulucu Fatime Alkan'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, kadın haklarının tarihi gelişimi ele alındı.

Alkan, Türk kadınının birçok hakkı Avrupa'dan önce elde ettiğini ifade ederek, kadınların seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde ettiğini anımsattı.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hayırla yad ettiklerini belirten Alkan, '1934'te kadınlarımız milletvekili seçme ve seçilme hakkını kazandı fakat bu hak bir boyutu ile hep eksik kaldı. Toplumun önemli bir bölümünü oluşturan başörtülü kadınlarımız için seçilme hakkı ancak 2015 yılında, verildi. Kadınlarımız pek çok alanda düne göre çok daha iyi bir konumdalar. Ötekileştirilen kesimler topluma kazandırıldı. Kadınların siyasete katılımı teşvik edildi. Temsil makamlarında ve yönetim mekanizmalarında liyakatlı ve ehliyetli kadın sayısının artırılmasından yanayız " diye

Alkan, derneklerinin kadın ve aile konusunda çalışmalar yaptığını ifade etti. Alkan, kadının Türk Medeniyeti ve İslam dininde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, bu gibi bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz ve Avukat Alkan'a teşekkür etti. Seminer sonunda Alkan'a günün anısına el sanatları ürünü hediye edildi.

Seminere Erzurum Büyükşehir Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusız, Kadın Meclis Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu, kent konseyi yöneticileri ve öğrenciler katıldı. - ERZURUM

Erzurum'da Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı semineri
Erzurum'da Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı semineri
Erzurum'da Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı semineri
Erzurum'da Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı semineri

milli eğitim bakanlığı, Kent Konseyi, Erzurum, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum'da 'Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı' semineri - Son Dakika


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