Erzurum'da "Vatan ve kahramanlık buluşmaları" programı - Son Dakika
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Erzurum'da "Vatan ve kahramanlık buluşmaları" programı

Erzurum\'da "Vatan ve kahramanlık buluşmaları" programı

Erzurum'da şehit yakını ve gaziler, "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

17.12.2024 12:54
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Erzurum'da şehit yakını ve gaziler, "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Yakutiye ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda şehitleri anısına slayt gösterisi sunuldu, okulda görevli öğretmenler tarafından türkü seslendirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, programın açılışında yaptığı konuşmada, programın gençlere milli birlik ve beraberlik konusunda duyarlılık kazandırdığını ifade etti.

Aykut, programın milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan kahramanlık ve vatan sevgisi temalarını derinlemesine anlamak için önemli olduğunu belirterek, "Bugün burada, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan kahramanlık ve vatan sevgisi temalarını derinlemesine anlamak, bu değerleri gençlerimizle paylaşmak ve milletimizin en kıymetli emanetleri olan şehit ve gazi yakınlarımızla bir arada bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Tarih boyunca bağımsızlığına ve hürriyetine aşkla bağlı bir millet olarak, vatan toprağına düşen her bir kar tanesinde, bayrağımızın dalgalandığı her ufukta şehitlerimizin ve gazilerimizin izleri vardır. Onların bize emanet ettiği bu aziz vatan, hepimiz için bir onur vesikasıdır. Bugün burada bu vesikayı taşımakla sorumlu olan gençlerimizle bir arada olmak, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Sizler, bu milletin yarınlarısınız. Kahraman şehitlerimizin fedakarlıklarını, gazilerimizin cesaretini anlamak ve bu değerleri yaşatmak sizin en büyük görevinizdir. Bu görev yalnızca geçmişe duyulan bir vefa değil, aynı zamanda geleceğe dair bir sorumluluktur. Vatan sevgisi sadece duygularda kalmamalı, eylemlerle de ifade edilmelidir. Dürüst ve güvenilir olmak, tarihimize sahip çıkmak, çevremizi korumak ve milletimizin birliği için çalışmak, bu sevginin en güzel göstergelerindendir. İnanıyorum ki sizler, bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirecek ve bu bayrağı daha ileriye taşıyacaksınız. Sizler, bu milletin baş tacısınız. Kahramanlarımızın yaptığı fedakarlıklar, bizlere bağımsızlığın ve özgürlüğün değerini bir kez daha hatırlatmakta, bu kahramanlıklar milletimizin hafızasında sonsuza dek yaşayacak ve nesiller boyu örnek olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerini hatırlatmak isterim: "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır." Bu söz, bizlere sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmenin vatan sevgisinin bir gereği olduğunu anlatmaktadır. Ayrıca, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şu ifadeleri de bizlere rehber olmalıdır: "Bu milletin en büyük gücü; şehitlik ve gazilik makamlarına olan inancı, vatan sevgisi ve mukaddesatına sahip çıkma kararlılığıdır." Bu inanç, milletimizin ortak ruhunu ve vatanımıza olan bağlılığını en güzel şekilde ifade etmektedir. Unutmayalım ki kahramanları olmayan bir milletin geleceği de olamaz. Bizler, atalarımızın bıraktığı bu kutlu mirasa sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içinde çalışacak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağız" dedi.

Gazi Muhammet Karakuş, Kıbrıs Gazisi Erol Aysin Emekli Özel Harekat Polisi Abdullah Kızılkaya, şehit Rahmi Kaya'nın babası Abdurahman Kaya öğrencilerle sohbet etti.

Söyleşinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Ercan Yaman söyleşiye katılan gazi ve şehit yakınlarına plaket takdim etti.

Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 'Vatan ve kahramanlık buluşmaları' programı - Son Dakika

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