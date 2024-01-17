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Erzurum'da Vatandaşlar Türkiye'nin Uzay Yolculuğu Heyecanı İçin Buluştu - Son Dakika
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Erzurum'da Vatandaşlar Türkiye'nin Uzay Yolculuğu Heyecanı İçin Buluştu

Erzurum'da gençler ve çocuklar Türkiye'nin uzay yolculuğu heyecanını yaşamak için bir araya geldi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna saatler kala düzenlenen etkinlikte gençlerin uzay merakı ve heyecanı gözlerden kaçmadı.

Erzurum\'da Vatandaşlar Türkiye\'nin Uzay Yolculuğu Heyecanı İçin Buluştu
17.01.2024 - 20:03,  Güncelleme: 20:10
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Erzurum'da vatandaşlar ilk uzay yolculuğu heyecanı için buluştular

ERZURUM - Erzurum'da gençler ve çocuklar Türkiye'nin uzay yolculuğu heyecanı yaşamak için buluştu.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kala Erzurum'da gençlere ülkemizin uzay yolculuğunun heyecanını yaşamak ve anlamak için bir araya geldi. Bilim Erzurum'da ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencileri bir araya getiren etkinlik zaman zaman heyecanlı anlara de sebep oldu. "Türkiye'de astronomi çalışmalarının seyri ve ülkemizin ilk uzay yolculuğu" konulu programda gençlerin uzay ile ilgili merakları ve heyecanı gözlerden kaçmadı. Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden Dr. Ahmet Polatoğlu, ülkemizin özellikle Cumhuriyet kuruluşu ile birlikte uzay çalışmaları ile ilgili yaşadığı süreçleri içeren bir konuşma yaptı.

Dr. Ahmet Polatoğlu, Türkiye'nin son yıllarda hem teknolojik anlamda hem de uzay çalışmaları noktasında ciddi adımlar attığını belirterek, "Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlaması bunun son halkası oldu. Ülkemiz artık bir çok konuda olduğu gibi uzay çalışmalarında da bizleri gururlandırmaktadır. Üniversitelerimizde bu anlamda akademik çalışmalar yapılmakta ve araştırmalara destek verilmektedir." dedi.

Kaynak: İHA
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