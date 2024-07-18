Erzurum'da Yaşanan Sel Felaketi Ayvalı Mahallesi'nde Büyük Zarara Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da Yaşanan Sel Felaketi Ayvalı Mahallesi'nde Büyük Zarara Yol Açtı

Erzurum\'da Yaşanan Sel Felaketi Ayvalı Mahallesi\'nde Büyük Zarara Yol Açtı

Erzurum'da yaşanan şiddetli yağışlar ve sel, Oltu'nun Ayvalı Mahallesi'nde büyük zarara sebep oldu. Okul binası, sağlık ocağı ve evlerde ağır hasar oluşurken, sel suları araçları sürükledi ve meyve bahçelerine zarar verdi. Yetkililer, maddi zararların karşılanacağını ve gerekli yardımların yapılacağını belirtti.

18.07.2024 09:27  Güncelleme: 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da yaklaşık bir haftadır etkili olan ve yaşamı zaman zaman felç eden yağışlar Oltu'nun Ayvalı Mahallesi'nde de büyük zarara sebep oldu.

Ayvalı Mahallesi'nde yağış ve sonrasında oluşan sel; okul binası, sağlık ocağı ve 10 evde ağır hasara neden olurken, bir pekmez ocağı da sel sularından etkilendi. Sel suları mahallede park halindeki 10 aracı sürükledi, meyve bahçeleri de zarar gördü. Yağış esnasında Erzurum- Artvin yolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı.

Felaketin en dramatik anlarından biri ise, Ayvalı Mahallesi'nde görevli bir öğretmen ve eşinin çocuklarıyla birlikte okul binasında mahsur kalmalarıydı. Felaketin ardında Narman Kaymakamı-Oltu Kaymakam Vekili Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan Mahalleye giderek mahallede incelemelerde bulunarak çalışmalara katıldı. Oltu Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve DSİ Bölge Müdürlüğü ekipleri gece boyunca Ayvalı Mahallesi'ne iş makineleriyle destek vererek temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürdü. Oltu Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik tedbirleri alırken, AFAD UMKE ve 112 acil ekipleri ile Kızılay mobil market sabah saatlerine kadar Ayvalı'da vatandaşların yanında oldu. Kızılay gece boyunca çay, bisküvi ve su dağıtımı yaptı.

"Maddi zararlar karşılanacak"

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ise felaket sonrası yaptığı açıklamada, "Ayvalı Mahallemizde çok büyük bir felaket yaşandı. Uzun zamandır böyle bir yağış görülmemiş. Gelen sel suları bütün kanalları taş ve kumla doldurdu. Şu an birçok evimizde, okulumuzda, sağlık ocağımızda ve birçok aracımızda hasar oluştu. Çok şükür can kaybımız yok, buna şükrediyoruz. DSİ Bölge Müdürümüzle görüştük. Oltu Belediyemizin iş makineleri, komşu belediyelerimizden aldığımız iş makinası desteği ile dolan kanallarımızı boşaltacağız. İnşallah suyun akışına yön vereceğiz. Tedbir amaçlı dere yakınındaki evlerde yaşayan vatandaşlarımızı Oltu'da misafir edeceğiz yada komşularına göndereceğiz. Allah daha büyük afetlerden korusun. Devletimiz burada, biz buradayız. Şükürler olsun can kaybımız yok. Maddi zararlarının en kısa sürede telafi edileceğini ve gerekli tüm yardımın sağlanacağını umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Kurumlar bizi yalnız bırakmadı"

Ayvalı Mahallesi Muhtarı Yunus Ay ise, "Şiddetli yağan yağmur sonrası mahallemizde bulunan okul, okul lojmanı, sağlık ocağı, evler, arabalar, yollar, bahçeler her taraf çamurla doldu. Yağış sonrası AFAD, DSİ, Büyükşehir Belediyesi, Oltu ve komşu belediyeler, Kızılay hepsi buraya geldi. gece boyu çalışmalarına devam ediyorlar. Kaymakamımız burada. Oltu Belediye Başkanımız burada. Onlar da bize her türlü zararımızın karşılanacağını söylediler. Allah'a şükür can kaybımız yok. Mal kaybımızı da devletimiz karşılayacaklarını söylediler. Biz de onların hepsine teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Sağlık Ocağı, Erzurum, Oltu, Acil Durum, Doğal Afetler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Yaşanan Sel Felaketi Ayvalı Mahallesi'nde Büyük Zarara Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:25 AK Parti’den vekillerle ilgili performans raporu 100’e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
09:24 Terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat hücresi çökertildi Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
23:00 Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu
09:55 Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi
09:39 Beşiktaş’ta neler oluyor Immobile’yi gören Aboubakar’ın içinden Ronaldo çıktı Beşiktaş'ta neler oluyor? Immobile'yi gören Aboubakar'ın içinden Ronaldo çıktı
09:11 Artık saatler kaldı Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye kavuşuyor Artık saatler kaldı! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye kavuşuyor
08:44 Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu TFF’nin yeni başkanı bugün belli oluyor Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu? TFF'nin yeni başkanı bugün belli oluyor
08:44 Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı Makyörü Tolgahan Karataş’ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu
08:11 Adaylıktan çekilebilir “Hastayım“ açıklamasında bulunan Biden, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı Adaylıktan çekilebilir! "Hastayım" açıklamasında bulunan Biden, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı
08:11 Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi
06:07 İstanbullu bu gece uyumadı Nem oranı Ataşehir ve Ümraniye’de yüzde 100 ile rekor kırdı İstanbullu bu gece uyumadı! Nem oranı Ataşehir ve Ümraniye'de yüzde 100 ile rekor kırdı
00:57 Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü
00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 10:33:05. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Yaşanan Sel Felaketi Ayvalı Mahallesi'nde Büyük Zarara Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement