Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Yerel

(ERZURUM)- Kar kalınlığının 35 santimetre ölçüldüğü Erzurum'da, hava sıcaklığı gece eksi 9 dereceye düştü. Kentte son 24 saatte metrekareye 6 kilogram yağış düştüğü bildirilirken, bin 403 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da gece başlayan kar, sabah saatlerine doğru etkisini artırdı. Gün boyu devam eden yoğun kar yağışıyla kent yeniden beyaza büründü. Belediye ekipleri kent genelinde cadde ve sokaklarda, Karayolları ekipleri ise sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışması yaptı. Bazı sürücüler de kar nedeniyle yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Hava sıcaklığının gece eksi 9 dereceye düştüğü kentte, bin 403 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri, kapalı yolların yeniden açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent merkezinde ise belediyeler günboyu temizlik çalışması yaptı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre kar kalınlıkları Ardahan'da 45, Erzurum'da 35, Ağrı'da 22, Muş'ta 20, Erzincan'da 10 ve Kars'ta 9 santim olarak ölçüldü. Kayak merkezlerinden kar kalınlığı ise Erzurum Palandöken'de 161, Konaklı'da 121, Erzincan Ergan'da 120, Kars Sarıkamış'ta 122, Ardahan Yalnızçam'da ise 30 santime ulaştı.