Erzurum\'da Yüzme Eğitimi Devam Ediyor

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GSB ve MEB'in 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamına Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrencilere yüzme eğitimi vermeye devam ediyor. Kış aylarında kayak kurslarına katılan ve pilot okullardan seçilen öğrenciler, Tam Olimpik Yüzme Havuzunda kulaç atmaya devam ediyor.

GSB ve MEB'in ortak projesi olan, Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü proje kapsamında pilot okullardan seçilen öğrencilere kış sezonunda kayak eğitimi verilirken, yaz aylarında da 'Yüzme Bilgemeyen Kalmasın' projesi sayesinde yüzme öğretiliyor.

Palandöken ilçesinde bulunan GSİM Tam Olimpik Yüzme Havuzu Yaz, kış gece, gündüz sporculara ve halka kapılarını açmaya devam ederken, hafta içi pilot okul olarak belirlenen Kocatepe İlkokulu'ndan 90 kişi, Polis Amca İlkokulu'ndan 45, Kayakyolu İlkokulu'ndan 52, TOKİ İLokulu'ndan 52, Nihat Kitapçı İlkokulu'ndan 48, Yunusemre İlkokulu'ndan 41, Yıldızkent İlkokulu'ndan 21, Sebahattin Solakoğlu İlkokulu'ndan 40, Kültür Kurumu İlkokulu'ndan 20, Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu'ndan 20, Başöğretmen İlkokulu'ndan 30, İbn-i Sina İlkokulu'ndan 20 ve Murat Ellik İlkokulu'ndan 21 öğrenci GSİM Tam Olimpik Yüzme Havuzunda kulaç atmaya devam ediyor. Hafta içi 500 hafta sonu da 400 kişi yüzme havuzunda yüzüyor. Antrenörler Ahmet Aktaş, Çiğdem Demir ve Beyza Özer nezaretinde Pilot Okullardan gelen öğrenciler yüzme eğitimi alıyor.

GSB ve MEB projeleri devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın imzaladıkları protokol sayesinde şehirde adeta yüzme bilmeyen çocuk kalmadı. Projenin Erzurum'daki yürütücüleri olan Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortak çalışması sayesinde yüzlerce çocuk spor yaptı. Bu öğrencilerin bir çoğu lisanslı olarak faal lisanslı sporcuların arasına dahil olurken, yarışmalarda da görücüye çıktılar.

Kocatepe ortaokulu her yerde

Erzurum GSİM'nin tecrübeli antrenörü Ahmet Aktaş, kendilerine destek olan bütün okullara ve yöneticilerine teşekkür ederken, özellikle Kocatepe Ortaokulu'na vurgu yaptı.Kocaetepe Ortaokulu Müdürü Zafer Telek'in destekleri sayesinde 90 öğrencinin paten, kayak ve yüzme kurslarına katıldığını ifade eden Antrenör Ahmet Aktaş, deneyimli eğitimciye teşekkür etti.

Aktaş, Kocatepe İlkokulu'nda aralıksız bütün kurs çalışmalarına katılmasından duyduğunu memnuniyeti dile getirerek destekleri için GSİM Müdürü Levent Çakmur, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Yakutiye İlçe Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Kocatepe İlkokulu Müdürü Zafer Telek ile Tam Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Müdürü Hikmet Palandöken'e müteşekkir olduklarını söyledi. - ERZURUM