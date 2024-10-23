Erzurum'da Yüzme Eğitimi Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da Yüzme Eğitimi Devam Ediyor

Erzurum\'da Yüzme Eğitimi Devam Ediyor

GSB ve MEB'in projesi ile Erzurum'da öğrencilere yüzme eğitimi verilmeye devam ediyor.

23.10.2024 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GSB ve MEB'in 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamına Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrencilere yüzme eğitimi vermeye devam ediyor. Kış aylarında kayak kurslarına katılan ve pilot okullardan seçilen öğrenciler, Tam Olimpik Yüzme Havuzunda kulaç atmaya devam ediyor.

GSB ve MEB'in ortak projesi olan, Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü proje kapsamında pilot okullardan seçilen öğrencilere kış sezonunda kayak eğitimi verilirken, yaz aylarında da 'Yüzme Bilgemeyen Kalmasın' projesi sayesinde yüzme öğretiliyor.

Palandöken ilçesinde bulunan GSİM Tam Olimpik Yüzme Havuzu Yaz, kış gece, gündüz sporculara ve halka kapılarını açmaya devam ederken, hafta içi pilot okul olarak belirlenen Kocatepe İlkokulu'ndan 90 kişi, Polis Amca İlkokulu'ndan 45, Kayakyolu İlkokulu'ndan 52, TOKİ İLokulu'ndan 52, Nihat Kitapçı İlkokulu'ndan 48, Yunusemre İlkokulu'ndan 41, Yıldızkent İlkokulu'ndan 21, Sebahattin Solakoğlu İlkokulu'ndan 40, Kültür Kurumu İlkokulu'ndan 20, Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu'ndan 20, Başöğretmen İlkokulu'ndan 30, İbn-i Sina İlkokulu'ndan 20 ve Murat Ellik İlkokulu'ndan 21 öğrenci GSİM Tam Olimpik Yüzme Havuzunda kulaç atmaya devam ediyor. Hafta içi 500 hafta sonu da 400 kişi yüzme havuzunda yüzüyor. Antrenörler Ahmet Aktaş, Çiğdem Demir ve Beyza Özer nezaretinde Pilot Okullardan gelen öğrenciler yüzme eğitimi alıyor.

GSB ve MEB projeleri devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın imzaladıkları protokol sayesinde şehirde adeta yüzme bilmeyen çocuk kalmadı. Projenin Erzurum'daki yürütücüleri olan Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortak çalışması sayesinde yüzlerce çocuk spor yaptı. Bu öğrencilerin bir çoğu lisanslı olarak faal lisanslı sporcuların arasına dahil olurken, yarışmalarda da görücüye çıktılar.

Kocatepe ortaokulu her yerde

Erzurum GSİM'nin tecrübeli antrenörü Ahmet Aktaş, kendilerine destek olan bütün okullara ve yöneticilerine teşekkür ederken, özellikle Kocatepe Ortaokulu'na vurgu yaptı.Kocaetepe Ortaokulu Müdürü Zafer Telek'in destekleri sayesinde 90 öğrencinin paten, kayak ve yüzme kurslarına katıldığını ifade eden Antrenör Ahmet Aktaş, deneyimli eğitimciye teşekkür etti.

Aktaş, Kocatepe İlkokulu'nda aralıksız bütün kurs çalışmalarına katılmasından duyduğunu memnuniyeti dile getirerek destekleri için GSİM Müdürü Levent Çakmur, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Yakutiye İlçe Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Kocatepe İlkokulu Müdürü Zafer Telek ile Tam Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Müdürü Hikmet Palandöken'e müteşekkir olduklarını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Eğitim, Yerel, Çocuk, Pilot, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Yüzme Eğitimi Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: TUSAŞ’taki terör saldırısında 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Saldırıyı lanetliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan: TUSAŞ'taki terör saldırısında 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Saldırıyı lanetliyorum.
17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var
08:45 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti
08:28 Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 18:32:03. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Yüzme Eğitimi Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.