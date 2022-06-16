Erzurum'dan 'eTwinning Kalite Etiketi Ödüllerinde' rekor artış

2021 yılı eTwinning Kalite Etiketi Ödül Töreni, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü öncülüğünde Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlerin katılımı ile düzenlendi.

Törende, Avrupa'daki öğretmen ve öğrencileri, internet aracılığıyla bir araya getirerek ortak bir platformda buluşturan ve onlara birlikte proje yazıp yürütme imkanı sunan "eTwinning" faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen projeleri yürüten öğretmenler ve projelerin yürütüldüğü okullar ödül aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz törende yaptığı konuşmada, son yıllarda Erzurum'da öğretmenlerin anlamlı projelere imza attığını ve eTwinnig projelerinde Erzurum'un güzel bir ivme kazandığını ifade etti. Kaygusuz, 2019 yılında 16 olan eTwinning kalite etiketi sayısının 2020 yılında 215'e ve 2021 yılında ise yüzde 310 oranında bir artışla 665'e çıktığını belirtti. Erzurum'un eğitimin birçok alanında olduğu gibi eTwinnig projelerinde de son yıllarda büyük bir başarı yakaladığını vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, "2021 yılında 143 okulda 320 öğretmenimizle 489 projede 5 bine yakın öğrenciyle 489 ulusal ve 176 Avrupa kalite etiketi almaya hak kazandık. 2022 yılında 295 okuldaki 440 öğretmenimiz, 637 projede 5927 öğrenci ile çalışmalar gerçekleştirmektedir" dedi.

Törende, öğretmenlerin yürüttükleri eTwinning projeleriyle kazandıkları Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri; okul müdürlerine de Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Levhaları takdim edildi. Ödül Töreni, İl Müdürü Salih Kaygusuz'un öğretmenlerle çekildiği hatıra fotoğrafları ile son buldu. - ERZURUM