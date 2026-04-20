Erzurum\'dan Hac Yolculuğu Başladı

Hac farizasını yerine getirmek isteyen binlerce vatandaşın beklediği an geldi. Erzurum'da 2026 yılının ilk hacı kafilesi için Erzurum Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara giden ilk grupta 159 hacı adayı yer alıyor. Hacı adayları kendilerine rehberlik edecek 6 görevli ile birlikte Medine-i Münevvere'ye gitmek üzere yola çıktı.

Uğurlama töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Hacı adayları yakınlarıyla vedalaşırken, törenin manevi atmosferini İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan'ın yaptığı dua doruğa çıkardı. Erdoğan, hacı adaylarının ibadetlerinin mebrur olması, kutsal topraklarda yapılacak duaların kabulü, İslam aleminin birlik ve beraberliği ve yolculuğun kazasız belasız tamamlanması için dua etti.

Havalimanında bekleyen hacı adaylarının heyecanı yüzlerine yansırken, bazı vatandaşlar yıllardır bu anı beklediklerini ifade etti. Aileleriyle helalleşen adaylar, pasaport kontrollerinin ardından telbiye ve tekbirlerle Rahman'a uğurlandı. - ERZURUM