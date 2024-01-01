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Erzurum Doğa Yürüyüş Grubu, Tarmut Kalesi'nde İstiklal Marşı Okuyarak Suudi Arabistan'ı Protesto Etti - Son Dakika
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Erzurum Doğa Yürüyüş Grubu, Tarmut Kalesi'nde İstiklal Marşı Okuyarak Suudi Arabistan'ı Protesto Etti

Erzurum Doğa yürüyüş gurubu ile Oltu Doğa severler yürüyüş gurubunun bu haftaki rotaları Oltu Tarmut kalesi oldu. Tarmut Kalesi'nde İstiklal Marşı okuyan ekip üyeleri Suudi Arabistan'da kupa maçında yaşanan olayları protesto etti. Oltu'ya Bağlı Şendurak (Tarmut) mahallesi sınırlarındaki Tamut kalesine yapılan yürüyüş sabah erken saatlerde başlanıldı. Zorlu bir parkurun ardından Tarmut kalesinin burçlarına çıkan yürüyüş grubu istiklal marşı okuyarak Suudi Arabistan'ı kınadı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında yaşananlardan dolayı Oltu Tarmut kalesinden istiklal Marşı ile gönderme yaparak yaşananlara tepki gösterdiler. Kaledeki bayrak direğine Türk bayrağı asan Erzurum Yürüyüş Grubundan Ziya Amil, 'Süper kupa maçında göstermiş olduğu tutumdan dolayı Arabistan'ı kınıyoruz. Tarmut kalesinden gerekli cevabı verdik. Tanrı Türk'ü Korusun' dedi. Erzurum Yürüyüş gurubundan Mustafa Yıldırım ise 'Arabistan'ın göstermiş olduğu tutumdan dolayı Tarmut kalesinden kınıyoruz. Yaşasın Atatürk, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti' dedi. Yaklaşık 14 kilometre yol yürüyen yürüyüş ekibi ardından ilçe merkezindeki emekli öğretmen Neşet Demircan'ın rölyef sergisini gezdiler daha sonra ilçeden ayrıldılar. - ERZURUM

Erzurum Doğa Yürüyüş Grubu, Tarmut Kalesi\'nde İstiklal Marşı Okuyarak Suudi Arabistan\'ı Protesto Etti
01.01.2024 - 13:31,
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Erzurum Doğa yürüyüş gurubu ile Oltu Doğa severler yürüyüş gurubunun bu haftaki rotaları Oltu Tarmut kalesi oldu. Tarmut Kalesi'nde İstiklal Marşı okuyan ekip üyeleri Suudi Arabistan'da kupa maçında yaşanan olayları protesto etti.

Oltu'ya Bağlı Şendurak (Tarmut) mahallesi sınırlarındaki Tamut kalesine yapılan yürüyüş sabah erken saatlerde başlanıldı. Zorlu bir parkurun ardından Tarmut kalesinin burçlarına çıkan yürüyüş grubu istiklal marşı okuyarak Suudi Arabistan'ı kınadı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında yaşananlardan dolayı Oltu Tarmut kalesinden istiklal Marşı ile gönderme yaparak yaşananlara tepki gösterdiler.

Kaledeki bayrak direğine Türk bayrağı asan Erzurum Yürüyüş Grubundan Ziya Amil, "Süper kupa maçında göstermiş olduğu tutumdan dolayı Arabistan'ı kınıyoruz. Tarmut kalesinden gerekli cevabı verdik. Tanrı Türk'ü Korusun" dedi.

Erzurum Yürüyüş gurubundan Mustafa Yıldırım ise "Arabistan'ın göstermiş olduğu tutumdan dolayı Tarmut kalesinden kınıyoruz. Yaşasın Atatürk, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" dedi.

Yaklaşık 14 kilometre yol yürüyen yürüyüş ekibi ardından ilçe merkezindeki emekli öğretmen Neşet Demircan'ın rölyef sergisini gezdiler daha sonra ilçeden ayrıldılar. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Erzurum Doğa Yürüyüş Grubu, Tarmut Kalesi'nde İstiklal Marşı Okuyarak Suudi Arabistan'ı Protesto Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum Doğa Yürüyüş Grubu, Tarmut Kalesi'nde İstiklal Marşı Okuyarak Suudi Arabistan'ı Protesto Etti - Son Dakika
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