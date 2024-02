Yerel

Erzurum Emniyet ve Trafik Hizmetleri Geliştirme Derneği Başkanlığına Mehmet Melik Kaya yeniden seçildi.

Emniyet teşkilatının Erzurum'daki asayiş ve trafik hizmetlerine toplumun desteğini sağlamak ve bu hizmetlerin geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren derneğin genel kurul toplantısı, Erzurum Polisevi'nde yapıldı. Divan Kurulu'na Erdal Güzel, Celalettin Çetinkaya ve Şimşek Akpınar'ın seçildiği genel kurula, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ile dernek yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Divan Başkanlığını Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel'in yaptığı genel kurulun açış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Mehmet Melik Kaya, suç ve suçluyla amansız bir mücadelenin içinde olan emniyet teşkilatının her an Türk Milletinin desteğini arkasında hissedeceğini ve her zaman milletin duasında olacağını söyledi.

Erzurum Emniyet ve Trafik Hizmetleri Geliştirme Derneği olarak Emniyet teşkilatı yararına olacak sosyal projelerin içerisinde yer almayı sürdüreceklerini vurgulayan Kaya, "Bu vatan topraklarında yaşadığımız ve nefes almaya devam ettiğimiz müddetçe, sorumluluğumuzun gereğini yapmaya ve bu görev ahlakı, vatan aşkı, millet sevgisi ve ay yıldızlı bayrağa olan bağlılığı başta kendi evlatlarımız olmak üzere gelecek nesillere de taşımaya gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Genel Kurulda yapılan seçimler sonucunda, Emniyet ve Trafik Hizmetleri Geliştirme Derneği Başkanlığına Mehmet Melik Kaya yeniden seçilirken, Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine ise; ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Hüsamettin Yavuz, Gökhan Yılmaz, Engin Çimen, Muharrem Özdemir, Zeki Adil, Satuk Buğra Tanfer, Vakur Alemdar, Murat Aslan, İbrahim Bulut, Ömer Faruk Şenpolat, Yusuf Savaş, Sinan Doğan, Serkan Aylanç ve Volkan Dölekli getirildi.

Genel kurulda Denetim Kurulu Başkanlığına da Şimşek Akpınar seçildi. - ERZURUM