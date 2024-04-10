Erzurum\'da Mehmetçikler Ramazan Bayramı\'nda da Nöbet Başında

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Erzurum'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Dumlu Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda görevli Mehmetçik, Ramazan Bayramı'nda da nöbet başında. Son teknolojiyle donatılan Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda gökyüzünü kontrol eden Mehmetçik, yurt içi ve yurt dışı havadan gelebilecek her türlü tehdidi tespit etmek için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. ANKA Haber Ajansı, elinde silahıyla nöbet tutan Mehmetçiğin komutanı aracılığıyla babası ile bayramlaştığı anları görüntüledi.

Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçik, gökyüzünden gelebilecek her türlü tehdidi tespit etmek için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. "Doğunun Gözleri" konumunda olan Mehmetçik, Ramazan Bayramını da elinde silahıyla nöbetinin başında geçiriyor. Ailelerini telefonla arayarak bayramlarını kutlayan askerler, vatani görevlerini yerine getirmenin gururunu yaşıyor.

ANKA Haber Ajansı, elinde silahıyla nöbet tutan Mehmetçiğin komutanı aracılığı ile babasıyla görüşerek bayramlaştığı anları görüntüledi.

Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı, kendisine bağlı 10 radardan temin etmiş olduğu izleri kullanarak havadaki izlerin tespit, teşhis ve takibini yapıyor. Teşhis edilemeyen izler için ise hava savunma uçakları kullanılarak taktik işlemi başlatıp bölge genelinde tehdit oluşturabilecek unsurları bertaraf etmeye devam ediyor.

"DOĞU'NUN GÖZLERİ" OLARAK 7 GÜN 24 SAAT GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Bayramda da görevlerinin başında olduklarını ifade eden Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı Harekat Tim Tabur Komutanı Vekili, 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak görev yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı kendisine bağlı radarlardan temin ettiği bilgileri kullanarak havadaki izlerin tespit, teşhis ve takibini yapmaktadır. Teşhis edilemeyen izlere ise, hava savunma füze ve uçaklarımızı kullanarak, taktik işlem başlatmakta ve bölgemiz için tehdit oluşturabilecek unsurları bertaraf etmektedir. Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak görev yapmaktadır ve bayramda da her zaman olduğu gibi görevinin başında olacaktır. Doğu'nun gözleri olarak her türlü şartta bölgemizi korumaya devam etmekteyiz. Bu vesile ile başta aziz şehitlerimizin aileleri ile fedakar gazilerimiz ve aileleri olmak üzere bütün Türk milletinin bayramını kutluyor, uzaktaki ailelerimize selamlar ve saygılar iletiyor, büyüklerimizin ellerinden öpüyorum."