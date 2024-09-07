Erzurum'daki Bomba İhbarı Asılsız Çıktı - Son Dakika
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Erzurum'daki Bomba İhbarı Asılsız Çıktı

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan-Air Vistara Havayollarına ait Mumbai-Frankfurt seferini yapan yolcu uçağında yapılan bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı. Uçuş yasağı kaldırıldı.

07.09.2024 01:56
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ORHAN BOZKURT

(ERZURUM) - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan Hindistan-Air Vistara Havayollarına ait Mumbai- Frankfurt seferini yapan yolcu uçağıyla ilgili açıklamada bulundu. Vali Çiftçi, "Bütün arama tarama çalışmalarını sonlandırmış olduk. Bomba ihbarının asılsız olduğunu tespit ettik" dedi.

Erzurum Havalimanı üzerindeki uçuş yasağının kaldırıldığını ifade eden Vali Çiftçi, özetle şunları söyledi:

"Tüm bavullar, bagajlar x-ray cihazından geçirildi"

"Ekiplerimizle birlikte tüm tedbirleri alarak uçağı karşıladık. Ardından 247 yolcu ve mürettebat güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edildi. Bomba arama ekiplerimiz uçağın ilk önce içerisinde gerekli arama tarama çalışmalarını yürüttüler. Uçağın bagaj kısmındaki bütün yolculara ait bavullar, bagajlar indirildi. Onların da hem X-ray cihazından hem de arama köpeği marifetiyle arama çalışmaları tamamlandı. Saat 23.30 itibariyle bütün arama tarama çalışmalarını sonlandırmış olduk. Yaptığımız çalışmalar neticesinde bomba ihbarının asılsız olduğunu tespit ettik.

"Erzurum hava alanında uygulanan uçuş yasağı kaldırıldı"

Bunun neticesinde de ilimiz havalanında uygulanan uçuş yasağı kaldırılmış oldu. Artık ilimize gelecek olan veya ilimizden gidecek bütün uçaklar rahatlıkla havalanabilecek durumda.Yalnız Hindistan menşeili uçak şu anda hala havalanımızda durmaya devam ediyor. Çünkü uluslararası uçuş kurallarına göre pilotların belli bir süre uçuş imkanları var. Onlar da bu süreyi tamamladıkları için şu anda istirahate çekilmiş durumdalar. Yolcular havalarımızın dış hatlar terminalinde istirahat ediyorlar. Onların da bütün ihtiyaçları karşılanmış durumda. Yarın saat 7.25 gibi Hindistan'ın Mumbai şehrinden yeni bir uçak gelecek. O uçakla yolcular tekrar yollarına devam edecekler. Frankfurt'a devam edecekler."

Erzurum\'daki Bomba İhbarı Asılsız Çıktı
Kaynak: ANKA

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