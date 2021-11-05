Üye Girişi
Erzurum İl Müftüsü Yıldırım, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Erzurum İl Müftüsü Yıldırım, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

05.11.2021 09:46
Erzurum İl Müftüsü Yıldırım, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ederek Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik yapmış olduğu çalışmaları anlattı.

Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ederek Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik yapmış olduğu çalışmaları anlattı.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Çomaklı, üniversite olarak tüm resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurulan ilişkilere önem verdiklerini ve bu bağlamda kurumların genç oluşumlarıyla vakit geçirmeye daha çok gayret ettiklerini ifade ederek: "Gençlerimizin bir taraftan akli, bir taraftan da ruhi melekelerini geliştirmek için samimi bir şekilde gayret ediyoruz. Bu doğrultuda müftülüğümüzün yapmış olduğu projelerin tamamını desteklemeye ve her türlü iletişim kanalıyla öğrencilerimize duyurmaya hazırız. Bu çalışmalardan bir kişinin bile yararlanması, bizim için çok önemli; zira bir olmadan, iki olmuyor. Gönlümüz, milli ve manevi değerlerine bağlı gençlerimizle büyük Türkiye hedefine ulaşmaktan yana. Bu yolu birlik ve bütünlük içerisinde, hep birlikte yürüyerek aşacağız. Bu amaçlar doğrultusunda Erzurum İl Müftümüz Şahin Yıldırım nezdinde tüm kurum personeline ve gönüllü gençlerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

"Zorlukları Ortadan Kaldıracak Yegane Şey İlimdir, Hikmettir"

Şehirde ve gençlerin yüreklerinde manevi iklim havasını oluşturmak istediklerini ifade eden Müftü Yıldırım ise: "Gelişen ve değişen dünya düzenini yakından takip ediyoruz. Bugün bütün bir insanlık zor bir süreçten geçiyor. Bu zorlukları ortadan kaldıracak yegane şey yine ilimdir, hikmettir. Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfımız olarak hem öğrenci yurtlarımızla hem de ortak yürüttüğümüz çalışmalarla öğrencilerimizin yanındayız. Namaz programları, ilim atölyeleri, dini gün ve gecelere özel programlar başta olmak üzere birçok programda gençlerimizle buluşuyoruz. Çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Diyanet İşleri Başkanlığımız, gençlere yönelik 'Geçerken' dergisini yayın hayatına sundu. Gençlere armağan niteliğindeki bu dergi, zengin içeriğiyle kısa sürede birçok genç bireyin en sevdikleri arasına girdi. Bu tür yayınlar ve sürdürülen etkinlikler, gençlerimizin anlam arayışına ışık tutacak ve zihinlerindeki sorulara cevap olacaktır. Gençlerimizin tüm bu çalışmalardan istifade etmelerini ümit ediyor; misafirperverliği, gençlere yaklaşımı ve verdiği desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret, Erzurum Müftüsü Yıldırım'ın Rektör Çomaklı'ya 'Geçerken' adlı derginin son sayısını armağan etmesiyle son buldu. - ERZURUM

Şahin Yıldırım, Ömer Çomaklı, Erzurum, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum İl Müftüsü Yıldırım, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul, Ankara, İzmir günlük hava durumu 09:32 İstanbul, Ankara, İzmir günlük hava durumu 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 09:28 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı Nusret Gökçe yeni mekanı için şef arayışına girdi! Saatlik ücreti 12 sterlin olacak 09:23 Nusret Gökçe yeni mekanı için şef arayışına girdi! Saatlik ücreti 12 sterlin olacak
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler 09:04 Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Çavuşoğlu, Erdoğan'ın tercümanına yapılan eleştirilere kızdı: Biden'ın tercümanı bir Türk, o güveniyor da biz niye güvenmiyoruz 08:35 Çavuşoğlu, Erdoğan'ın tercümanına yapılan eleştirilere kızdı: Biden'ın tercümanı bir Türk, o güveniyor da biz niye güvenmiyoruz AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı 08:07 AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı
1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti 00:35 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı 21:27 Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı

Son Dakika Haberleri
09:32 İstanbul, Ankara, İzmir günlük hava durumu
09:31 Aşı karşıtları tarafından Dayatmasız Yaşam Partisi'ni kuruluyor
09:28 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı
09:24 Mert Hakan'dan, İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı'na mesaj
09:08 Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası
09:04 Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler
09:00 Galatasaray'da sinirler gerildi! Diagne'yi kimse tutamadı
08:35 Çavuşoğlu, Erdoğan'ın tercümanına yapılan eleştirilere kızdı: Biden'ın tercümanı bir Türk, o güveniyor da biz niye güvenmiyoruz
08:34 Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir
08:31 Son dakika altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç lira?
Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu         
09:49
Aşı karşıtları tarafından Dayatmasız Yaşam Partisi'ni kuruluyor Aşı karşıtları tarafından Dayatmasız Yaşam Partisi'ni kuruluyor         
09:31
Mert Hakan'dan, İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı'na mesaj Mert Hakan'dan, İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı'na mesaj         
09:25
Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası         
09:09
Galatasaray'da sinirler gerildi! Diagne'yi kimse tutamadı Galatasaray'da sinirler gerildi! Diagne'yi kimse tutamadı         
09:00
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı         
00:37
Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir         
23:52
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu         
20:16
Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü         
17:46
Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi         
17:09
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz         
16:13
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 09:52:14. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum İl Müftüsü Yıldırım, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement