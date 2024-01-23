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Erzurum-Ilıca yolunda polis memuruyla yaşanan tartışma sonrası şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Erzurum-Ilıca yolunda polis memuruyla yaşanan tartışma sonrası şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Erzurum-Ilıca yolunda seyahat eden polis memuru ile R.A. yol verme meselesi nedeniyle tartışmıştı. R.A. ve yanında bulunan arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum-Ilıca yolunda polis memuruyla yaşanan tartışma sonrası şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
23.01.2024 - 09:50,  Güncelleme: 09:54
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Erzurum-Ilıca yolunda seyahat eden polis memuru ile R.A. yol verme meselesi nedeniyle tartışmıştı. R.A. ve yanında bulunan arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ilıca yönünden Erzurum'a ailesiyle birlikte seyahat eden polis memuru, R.A. isimli şahısla yol verme tartışmasına girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine R.A. araçta bulunan "sallama" diye tabir edilen bıçakla polis memuruna saldırmıştı. Polis memuru, üzerindeki tabancayla havaya ateş ederek saldırganı uzaklaştırdı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Polis ekiplerince, şüpheli R.A. ve araçta bulunan E.D. gözaltına alındı. Kolunda kırık ve çıkık bulunan polis memuru, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Adliyeye sevk edilen iki zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Erzurum-Ilıca yolunda polis memuruyla yaşanan tartışma sonrası şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika


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