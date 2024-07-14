Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'den 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'den 15 Temmuz Mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer\'den 15 Temmuz Mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

14.07.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Tanfer yayımladığı mesajında bundan 8 yıl önce hain FETÖ Örgütü'nün alçak saldırısı karşında yüreğinde vatan sevgisi yatan kahraman şehitlerin kararlı duruşu ile darbenin püskürtüldüğünü ifade etti.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen vatandaşlarımız, hainlere karşı güvenlik güçlerimizin yanında yer almış; kadını, erkeği, genci yaşlısı canları pahasına vatanı korumak için tankların, topların önüne siper olmuştu. 15 Temmuz aynı zamanda; Milli Mücadelede ve Çanakkale'de olduğu gibi, tarihin her döneminde olduğu gibi, saldırı nereden gelirse gelsin, vatan için inanç ve cesaretle, gözümüzü kırpmadan canımızı vereceğimizi, tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğimiz gündür. Öyle ki; hainlere karşı destan yazdığımız 15 Temmuz'da, Ülkemizin gururu kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir, canını hiçe sayarak, hainlerin planını bozmuş, darbenin seyrini önemli ölçüde değiştirmiştir. "

"Gelecek nesillere de anlatacağız"

Başkan Tanfer, 15 Temmuz'da hain FETÖ mensuplarının ülkenin bekasına, Türk milletinin birlik ve beraberliğine karşı bir işgal ve darbe girişiminde bulunduğunu belirtti. Türk milletinin birliğine ve dirliğine kast edilerek gerçekleştirilmesi planlanan hain darbe girişiminin, demokrasisine sahip çıkan vatandaşlar tarafından bertaraf edildiğini hatırlatan Başkan Tanfer, mesajını şu şekilde sürdürdü: "Devletimiz, 15 Temmuz'u unutmamak ve yeni nesillere unutturmamak için bu günü '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' ilan etmiştir. Aziz milletimizin, tarihi boyunca hiçbir zorbaya teslim etmediği iradesini esir almayı ve insanımızı kendi şer emellerine boyun eğdirmeyi planlayan bu zalimler, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve çağrısıyla korkusuzca meydanlara çıkan vatandaşlarımıza silah doğrultarak acımasızca saldırmışlardır. Kendi menfaatleri için başkalarının maşası olmayı marifet bilen hain FETÖ terör örgütü ve onun işbirlikçileri karışlarına ölüme meydan okuyan bir milletin çıkacağını hesaplamamışlardır.

"Karanlık geceyi birlikte aydınlattık"

"8.yıl dönümünde ülkesi için hayatını kaybeden demokrasi şehitlerin, anmak ve milli birlik ruhunu tekrar yaşatmak için yine meydanlarda olacaklarını ifade eden Tanfer, "Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda Türk milleti cepheye nasıl koştuysa 15 Temmuz günü o vatan aşkıyla tankların önüne dikilen, kendisini bombalara, kurşunlara siper eden kahraman vatandaşlarımız canlarını kurşunlara siper ederek darbenin önüne geçti. Şu bilinmelidir ki Türk milleti bu ve bunun gibi darbelerin yapılmasına izin vermeyecektir. Türk milleti, bir kez daha ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ve birlik beraberliğine kast eden hainlere gereken dersi vermiştir, kararlılıkla vermeye de devam edecektir. Milletimiz o karanlık geceyi birlik, beraberlikle aydınlatmayı başardı. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız hain darbe girişiminin 8.yıl dönümünde, gözlerini kırpmadan, tankların karşısına dikilen, kurşunlara göğsünü siper eden ve şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.15 Temmuz'da yediden yetmişe tarihi destanı yazan necip milletimizin de 15 Temmuz destansı kahramanlığını kutluyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Demokrasi, 15 Temmuz, Erzurum, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'den 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Elektrik akımına kapılarak can verdiler Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı
10:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız
09:50 İşte Trump’a sıkılan o kurşun ABD’li gazeteci havada yakaladı İşte Trump'a sıkılan o kurşun! ABD'li gazeteci havada yakaladı
08:46 FBI: Trump’a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks
01:36 Eski ABD Başkanı Donald Trump’a miting sırasında suikast girişimi Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi
11:27 Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar
09:05 Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu
07:34 Trump’a yönelik saldırı sonrası Biden’dan açıklama: ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
07:15 Fatura FBI’a kesilebilir Trump’a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia Fatura FBI'a kesilebilir! Trump'a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia
02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
00:29 Elektrik şirketini işaret ettiler İzmir’deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama Elektrik şirketini işaret ettiler! İzmir'deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak
22:11 Esenyurt’ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı Mahalleli tam zamanında yetişti Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 12:31:47. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'den 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement