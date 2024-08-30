Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer\'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

30.08.2024 13:16
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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Tanfer, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük meydan muharebelerinden biri olduğunu kaydetti.

30 Ağustos'un zorlu bir savaştan sonra tükenme noktasına gelen milletimizin küllerinden yeniden doğduğu bir zafer olduğunu kaydeden Başkan Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"1071 Malazgirt'le milletimize açılan Anadolu kapısını kapatmak ve Türkleri Anadolu'dan sürmek için var güçleri ile saldıran işgalcilere, 30 Ağustos'ta büyük bir ders verilmiş, ecdadımızın kanları ile yoğrulmuş Anadolu topraklarını kimseye yar etmeyeceğimiz dost-düşman tüm dünyaya duyurulmuştur. Kahraman ordumuz; sarsılmaz imanı, güçlü iradesi ve engin kararlılığı ile şanlı bir zafere daha imza atmıştır.

Büyük taarruz sayesinde, vatan toprakları düşmandan arındırılmış ve istiklal mücadelemiz hak ettiği büyük zaferle taçlanmıştır. Ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunu, ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi'nin 102.yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 'Ya istiklal, ya izmihlal' söylemi ile girdiği kutlu savaştan alnının akı ile çıkan şanlı ecdadımız, bu zaferle boyunduruk altındaki birçok mazlum millete de örnek olmuştur. 30 Ağustos; ırkı, mezhebi, düşüncesi ne olursa olsun vatan savunması için canını ve malını feda edenlerin kazandırdığı kutlu bir zaferdir.

Bizler, o günün zor şartlarında inanılmaz bir destan yazan ecdadımızın emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışacağız. İşgalcilerin o gün başaramadığını bugün çeşitli terör örgütleri eliyle, 15 Temmuz darbe girişimiyle, ekonomik operasyonlarla başarmaya çalışanlar olduğunu biliyoruz. Milletimiz tek yürek olarak tüm oyunlarını bozacak; ülkemizin 2053 hedefine emin adımlarla ilerleyecektir.

'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez.Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.' Bizler bir oldukça, iri oldukça ve diri oldukça hiçbir güç bizi yıldıramaz. Bu vesileyle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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